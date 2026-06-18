民主剛果伊拉波疫情釀逾200死 恐需1年才能控制下來
剛果民主共和國（民主剛果）一個多月前宣布爆發伊波拉（Ebola）疫情，非洲聯盟旗下的非洲疾病管制暨預防中心如今表示，死亡人數已超過200人。
法新社報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）今天表示，目前確診病例已達875例，其中202人死亡，死亡率23%。
該中心醫師曼庫拉（Wessam Mankoula）稱疫調狀況堪憂。他說：「由於安全情勢的挑戰，且非洲疾病管制暨預防中心、世界衛生組織（WHO）及其他合作夥伴難以進入某些地區…我們看到接觸者追蹤率還是很低。」
紅十字會（Red Cross）本周警告，民主剛果5月15日宣布的這波疫情尚未達到高峰，可能需要一年才有辦法控制下來。
民主剛果位於非洲中部，幅員遼闊。這次是該國第17次爆發伊波拉疫情，防疫工作面臨極大挑戰。而且造成本次疫情的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo），尚無經核准的疫苗或治療方法。
疫情波及的民主剛果東北部3省伊圖里（Ituri）、北基伍（North Kivu）和南基伍（South Kivu）長期以來衝突不斷，大量民眾流離失所，加重防疫負擔。
這波疫情也蔓延到鄰國烏干達，不過該國防疫措施奏效，至今確診19例、2人死亡，病例多半是來自民主剛果的旅客。
根據非洲疾病管制暨預防中心公布，這波疫情目前累計確診875例，死亡202人，死亡率約23%。疫情自民主剛果宣布爆發後已持續超過一個月。 主要原因是當地安全情勢嚴峻，非洲疾病管制暨預防中心、世界衛生組織及其他夥伴難以進入部分地區，導致接觸者追蹤率偏低，疫情監控受阻。 紅十字會警告，5月15日宣布的這波疫情尚未達到高峰，可能還需要一年左右才有辦法控制下來，顯示防疫挑戰仍相當嚴峻。
精華 FAQ
根據非洲疾病管制暨預防中心公布，這波疫情目前累計確診875例，死亡202人，死亡率約23%。疫情自民主剛果宣布爆發後已持續超過一個月。
主要原因是當地安全情勢嚴峻，非洲疾病管制暨預防中心、世界衛生組織及其他夥伴難以進入部分地區，導致接觸者追蹤率偏低，疫情監控受阻。
紅十字會警告，5月15日宣布的這波疫情尚未達到高峰，可能還需要一年左右才有辦法控制下來，顯示防疫挑戰仍相當嚴峻。
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