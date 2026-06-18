民主剛果伊拉波疫情釀逾200死 恐需1年才能控制下來

5月24日在剛果民主共和國，紅十字會工作人員身穿個人防護裝備，把一名死於伊波拉病毒的男子從家中抬出屍體。(路透)

剛果民主共和國（民主剛果）一個多月前宣布爆發伊波拉（Ebola）疫情 ，非洲聯盟旗下的非洲疾病管制暨預防中心如今表示，死亡人數已超過200人。

法新社報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）今天表示，目前確診病例已達875例，其中202人死亡，死亡率23%。

該中心醫師曼庫拉（Wessam Mankoula）稱疫調狀況堪憂。他說：「由於安全情勢的挑戰，且非洲疾病管制暨預防中心、世界衛生組織（WHO）及其他合作夥伴難以進入某些地區…我們看到接觸者追蹤率還是很低。」

紅十字會（Red Cross）本周警告，民主剛果5月15日宣布的這波疫情尚未達到高峰，可能需要一年才有辦法控制下來。

民主剛果位於非洲中部，幅員遼闊。這次是該國第17次爆發伊波拉疫情，防疫工作面臨極大挑戰。而且造成本次疫情的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo），尚無經核准的疫苗 或治療方法。

疫情波及的民主剛果東北部3省伊圖里（Ituri）、北基伍（North Kivu）和南基伍（South Kivu）長期以來衝突不斷，大量民眾流離失所，加重防疫負擔。

這波疫情也蔓延到鄰國烏干達，不過該國防疫措施奏效，至今確診19例、2人死亡，病例多半是來自民主剛果的旅客。