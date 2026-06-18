助北京監控異議人士 2名中英雙國籍男子分判10年與8年

41歲前英國邊境部隊成員和警官衛志樑（Chi Leung "Peter" Wai）。(路透)

兩名中英雙重國籍人士上月因替中國監控在英國的香港 異議人士而遭定罪後，位於倫敦的中央刑事法院今天分別判處兩人10年及8年刑期。

這兩人為66歲退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（Chung Biu "Bill" Yuen），以及41歲前英國邊境 部隊成員和警官衛志樑（Chi Leung "Peter" Wai）。

路透報導，他們涉嫌自2023年12月至2024年5月期間協助外國情報機構監控目標人士，上月遭到定罪；兩人均否認指控。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）曾表示，對手機通訊等數位資料的分析結果顯示，袁松彪固定與港府 相關人士接觸、接收來自香港的指示，接著向衛志樑發派任務，下手目標以英國境內的民主倡議人士為主。

這是英國「國家安全法」2023年12月生效實施以來，首次有人因為協助中國（含香港）被依該法定罪。

衛志樑的罪名還包含他在邊境部隊服務時，曾濫用英國內政部資料庫，向港府和北京方面人士提供指定個資，特別是涉及異議人士和旅英港人、華人的資訊。

法庭資料顯示，2024年5月初被捕之前，衛志樑及其同夥正規劃將下手目標擴大，升級至史密斯（Iain Duncan Smith）等「對中鷹派」英國國會議員，包含加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的上、下議院議員。

中央刑事法院（Old Bailey）法官齊瑪－葛拉布（Bobbie Cheema-Grubb）指出：「英國如今正面臨外國勢力及其代理人持續、具適應性且通常相當隱密的干預。」

她判處袁松彪8年刑期，衛志樑則被判10年刑期。

66歲退休港警、前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪（Chung Biu "Bill" Yuen）。(路透)