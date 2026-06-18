我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽油價格終於降至4美元以下…今日5件事

世界盃第2輪╱南非靠12碼罰球 1:1戰平捷克

西班牙加泰隆尼亞爆發野火 馬德里巴塞隆納間高鐵中斷

中央社馬德里18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

西班牙東北部加泰隆尼亞自治區的1段高速鐵路附近爆發野火，鐵路公司為了救火起見，今天被迫將西班牙首都馬德里和加泰隆尼亞首府巴塞隆納之間的高鐵服務中斷。

路透報導，西班牙國家氣象局已警告，今年夏季首波熱浪將來襲，21日起火災風險將大幅上升，特別是在北部的內陸地區。

這起野火發生在連接加泰隆尼亞（Catalonia）兩市鎮萊斯博傑斯布蘭克斯（Les Borges Blanques）和萊斯普盧加德佛朗科里（L'Espluga de Francoli）的鐵路線附近。西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）和西班牙國家鐵路公司（Renfe）表示，應消防人員請求，雷里達（Lleida）與塔拉戈納（Tarragona）高鐵站之間的列車服務已暫停。

西班牙氣象局預報，20日起氣溫將上升，21日升溫將更猛烈，特別是在西班牙西北部的加利西亞自治區（Galicia）和北部的坎達布連海岸（Cantabrian Coast）地帶。

根據預報，西班牙內陸谷地的高溫可能將超過攝氏36至38度，東部谷地更將達到40度，埃布羅河（Ebro）和一些主要河川的谷地可能會到攝氏38至40度，局部地區還有些微機會在22日飆上42度，當天也將是這波熱浪在許多地區達到高峰時。

精華 FAQ

  • 野火發生在加泰隆尼亞自治區，連接萊斯博傑斯布蘭克斯與萊斯普盧加德佛朗科里之間的鐵路線附近，距離高鐵路線相當接近。

  • 因野火發生在高鐵線附近，消防單位要求先控制火勢，西班牙鐵路基礎設施管理公司與國鐵因此暫停該路段列車服務。

  • 氣象局指出20日起氣溫將明顯上升，21日更劇烈，北部與內陸多地風險最高，部分地區22日可能飆到42度。

加泰隆尼亞 熱浪

上一則

伊朗總統：美伊初步和平協議是來自「強大伊朗」的訊息

下一則

汽油價格終於降至4美元以下…今日5件事

延伸閱讀

95℉熱浪本周襲紐約 周四周五恐體感破百度

95℉熱浪本周襲紐約 周四周五恐體感破百度
西班牙5月101人因高溫死亡 創11年來新高

西班牙5月101人因高溫死亡 創11年來新高
灣區迎今夏首波熱浪 舊金山發布高溫警示籲民眾防暑

灣區迎今夏首波熱浪 舊金山發布高溫警示籲民眾防暑
熱浪來襲 全美2億人陷高溫高濕煎熬 德州、堪薩斯成重災區

熱浪來襲 全美2億人陷高溫高濕煎熬 德州、堪薩斯成重災區

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

超人氣

更多 >
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼

比紅牌還搶戲…世界盃巴西裁判一句英文 球員全傻眼
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過
掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠