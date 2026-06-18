涉協助中國保母偽造簽證申請 日籍華裔夫婦被逮

日本東京一對歸化日籍的華人夫婦涉嫌替中國籍保母偽造在留資格申請，讓對方以不符實際工作的簽證入境日本，涉嫌違反「出入國管理法」遭警方逮捕。示意圖。(美聯社)

日本 東京一對歸化日籍的華人 夫婦涉嫌替中國籍保母偽造在留資格申請，讓對方以不符實際工作的簽證 入境日本，涉嫌違反「出入國管理法」遭警方逮捕。警方懷疑兩人長期協助中國富裕家庭移居日本，正擴大追查是否還有其他類似案件。不過，兩人目前否認所有指控。

NHK、產經新聞報導，根據警視廳調查，39歲的藍澤鵬程與37歲的妻子藍澤Olivia(本名王鵬程、汪抒穎)，3年前涉嫌協助一名40多歲的中國籍保母，以從事口譯、資訊處理等專業工作的名義，申請「技術・人文知識・國際業務」（俗稱「技人國」）在留資格。但實際上，女子入境日本後並非擔任公司職員，而是在中國籍雇主家中照顧孩子。

據報導，藍澤鵬程是已歸化為日本國籍的華人企業家。5月24日，他剛以受訪嘉賓身分登上NHK特別節目「潤日的肖像」，在節目中接受採訪。

警方指出，當年一名在日本工作的中國籍婦女找上藍澤夫婦，想要聘請保母照顧小孩，兩人於是安排中國保母入境日本。該名保母已於今年4月遭警方逮捕，並被依違反「出入國管理法」起訴。

報導稱，警方於去年11月至今年期間接獲匿名檢舉，稱東京都港區一處高級住宅內，有一個富裕中國人家庭聘請多名在留資格不符的保母照顧幼童，隨即展開調查。

調查發現，聘請保母的中國籍婦女自2021年起居住日本，曾與9名2至5歲的幼童同住豪宅。去年她的在留資格到期，帶著數名孩子返回中國，有幾個孩子仍留在日本，由一名30多歲秘書負責，並安排來自中國的保母照顧孩子。

警方指出，該名秘書今年6月也因涉嫌非法安排外籍人士從事未經許可工作遭逮捕，她供稱相關安排都是依照孩子母親的指示進行。

目前已有3名外籍保母因此案遭到逮捕起訴。警方指出，其中一名40多歲、有澳洲國籍的華裔男保母負責教孩子英文，另外兩人則負責接送孩子往返國際學校及日常照顧。

日本出入國在留管理廳表示，「技人國」在留資格適用於翻譯、IT業、行銷、國際貿易等專業工作，並不允許從事保母工作。本案中，為了讓中國保母順利取得簽證，嫌疑人向政府申報她將擔任公司職員，並捏造工作經歷，藉此取得在留資格。

警方認為，藍澤夫婦除了協助中國富裕家庭移居日本外，也可能長期利用虛假申請協助保母來日工作，目前正持續追查是否涉及更大規模的非法仲介網絡。

根據統計，日本目前持有「技人國」在留資格的外國人約47萬人。其中越南人最多，約12萬1000人，其次是中國約11萬7000多人，尼泊爾約4萬8000人排第3。