G7目標大幅降低對中國關鍵礦產依賴 2030年降至60%以下

七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會。(路透)

七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。這些礦產是生產手機等電子產品不可或缺的材料。

法新社報導，七大工業國集團（G7 ）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會，今天在聲明中指出，他們目標「到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土 和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下」。

聲明同時提到，「將隨時間進一步降低，懷抱著儘快達到50%的雄心」。這項聲明也獲得夥伴國澳洲 支持。

另外，有鑑於人工智慧（AI）崛起帶來的影響日益受到關切，G7領袖今天還呼籲科技公司開發相關工具，確保未成年人網路安全。

他們在與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等重量級AI業者共進工作午餐後發表聲明指出：「我們呼籲數位服務供應商開發並且應用相關技術和系統，確保未成年人能有安全、防護周全而且符合年齡的網路體驗。」