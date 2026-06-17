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G7目標大幅降低對中國關鍵礦產依賴 2030年降至60%以下

中央社艾維安巴恩17日綜合外電報導
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七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安...
七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會。(路透)

七大工業國集團領袖今天指出，目標透過與夥伴國家合作，「大幅」降低對中國關鍵礦產供應的依賴。這些礦產是生產手機等電子產品不可或缺的材料。

法新社報導，七大工業國集團（G7）領袖在日內瓦湖（Lake Geneva）畔的法國小鎮艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行高峰會，今天在聲明中指出，他們目標「到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下」。

聲明同時提到，「將隨時間進一步降低，懷抱著儘快達到50%的雄心」。這項聲明也獲得夥伴國澳洲支持。

另外，有鑑於人工智慧（AI）崛起帶來的影響日益受到關切，G7領袖今天還呼籲科技公司開發相關工具，確保未成年人網路安全。

他們在與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等重量級AI業者共進工作午餐後發表聲明指出：「我們呼籲數位服務供應商開發並且應用相關技術和系統，確保未成年人能有安全、防護周全而且符合年齡的網路體驗。」

稀土 G7 澳洲

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