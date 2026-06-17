美國削減對北約承諾 呂特：不代表正從歐洲抽身

北大西洋公約組織秘書長呂特。(美聯社)

北大西洋公約組織秘書長呂特今天表示，美國宣布裁減可供北約 調度的部隊，並不代表美方正在從歐洲抽身。

法新社報導，呂特（Mark Rutte）在北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議前表示：「在某些情況下這被視為一個問題，認為美國正在疏遠盟友。但事實並非如此。」

華府已經告知盟國，將減少提供給北約指揮官調度的兵力和資產，期待歐洲各國能對自身的常規防禦工作「承擔主要責任」。

呂特說：「美國已經調整對於北大西洋公約組織兵力模型（NATO Force Model）的承諾。這主要不是關於部隊和資產目前部署在何處，而是關於一旦我們的防衛計畫啟動，誰該負責做什麼。」

美國和德國 媒體報導，削減項目包括原來提供北約調用的150架美軍F-16和F-15戰機當中的1/3，以及加油機、偵察機、轟炸機和無人機。

報導還指出，一艘具備巡弋飛彈發射能力的潛艦及兩個航空母艦戰鬥群之一也將撤出。

美國總統川普對北約所作承諾引發諸多疑問之際，外界憂心美方此舉恐將導致歐洲在面對俄羅斯 時暴露安全風險。

呂特說：「過去我們對美國的依賴過高，如今美國調整承諾，其他盟國也開始加大貢獻。」

他表示，體認美國必須善盡其全球義務，歐洲和加拿大在常規防衛領域付出更多有其關鍵重要性。