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英國國會補選18日登場 首相大位之爭進入白熱化

中央社倫敦17日專電
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工黨籍候選人、前大曼徹斯特地區市長柏南（Andy Burnham）。(路透)
工黨籍候選人、前大曼徹斯特地區市長柏南（Andy Burnham）。(路透)

位於英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德（Makerfield），18日將舉行補選，目前各界看好由工黨籍候選人、前大曼徹斯特地區市長柏南（Andy Burnham）勝出，他的勝選也將牽動首相大位之爭。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的施政表現屢遭民眾和黨籍政治人物批評；前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）等一連串人事醜聞更重創施凱爾聲譽。梅克菲爾德原本的選區國會議員、同為工黨籍的塞門斯（Josh Simons）5月中旬宣布自請下台，以讓出席位、給柏南參加補選的機會。

一旦重返國會（柏南曾在2001至2017年擔任國會議員），柏南即取得角逐首相大位的門票。在英國的內閣制體制下，擔任首相的前提是取得國會議員身分。

這場梅克菲爾德補選被形容為英國近期最關鍵補選之一。威望明顯下滑的施凱爾面臨來自政府內外多方挑戰，目前最可能挑戰他職位的除了柏南，還有5月中旬請辭的前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）。

此外，6月11日請辭的前國防副大臣卡恩斯（Al Carns）也被視為具參選黨魁野心。

在英國的內閣制體制下，所謂的首相大位之爭實際上是執政黨工黨內部的黨魁選舉之爭。施凱爾多次強調，一旦黨內啟動黨魁競選程序，他將奮戰到底。

施凱爾數次表示，他深感自身責任重大，特別是在國際局勢複雜不穩定的情況下，國內不必要的政治動盪恐危及國家安全。

不過，在英國政壇享有跨黨派人士肯定、一向被視為對工黨政府具「高忠誠度」的前國防大臣希利（John Healey）11日閃電請辭，並坦言不滿施凱爾在國防領域的作為。

這樣的事態發展不僅是對英國政壇投下震撼彈，也打擊施凱爾以「國家安全優先」為由拒絕下台的說詞。

希利在給施凱爾的請辭信提到，在安全威脅日益升高之際，即便曾發表強而有力的相關演說，施凱爾卻未能投入保衛國家所需足夠資源，而同時英國對盟友的承諾有增無減。

希利表示，若缺乏足以因應當前局勢的國防投資計畫（DIP），他將被迫作某些決定，而這些決定恐降低英國武裝部隊的戰備程度、徒增任務執行人員所需承受風險，「削弱國家安全」。

數小時後，海軍陸戰特種部隊出身的卡恩斯也請辭。

目前仍未完全明朗，一旦柏南成功贏得國會席位，工黨黨魁選舉多久後會啟動，或者是否必然啟動。

工黨訂9月底舉行年度黨大會。一般認為，無論是啟動黨魁改選，或者是施凱爾自行宣布讓位下台，6月至9月都是關鍵期，攸關英國政治未來幾年將陷入更多衝突對立，或趨於穩定。

施凱爾至今未見放手跡象，仍在言行之間凸顯他依然大權在握。數個月前，施凱爾曾運用黨內機制，阻擋柏南參加2月另一場國會補選，被視為有意防堵柏南挑戰首相（黨魁）權位。然而，就在梅克菲爾德補選即將登場之際，施凱爾對媒體表示，一旦柏南勝選，他將在中央政府給柏南一個重要官位。

施凱爾今天在法國出席七大工業國集團（G7）峰會期間接受媒體採訪提到，柏南是「寶貴資產」、值得在政府扮演「重大角色」，補選結果出爐後他將與柏南商談。

施凱爾進一步指出，他2015年初入政壇時，就是加入柏南團隊。施凱爾另提到，梅克菲爾德補選結束後，若柏南勝出，工黨很快即必須迎戰隨後登場、至關重要的大曼徹斯特地區（Greater Manchester）市長補選。

屆時整個黨必須全力以赴、專注助選，施凱爾表示，他希望柏南將在選戰發揮舉足輕重的作用。

柏南擔任市長時，在大曼徹斯特地區享有高人氣。施凱爾公開表達有意給柏南內閣職位，同時希望他在順利重返國會後，能專心在大曼徹斯特輔選；以上這些呼籲與拉攏能延後首相（黨魁）之爭全面爆發多久，值得觀察。

一旦英國在今年內迎來新首相，這將是英國近7年來，第5位首相。

精華 FAQ

  • 因為柏南若勝出，不僅可重返國會，還可能取得挑戰工黨黨魁與首相大位的資格；同時施凱爾聲望下滑，補選結果會直接牽動黨內權力變化。

  • 在英國內閣制下，首相必須先是國會議員，因此柏南重返下議院後，將具備挑戰黨魁的正式門票，也可能成為施凱爾最直接的接班威脅。

  • 前國防大臣希利公開請辭並批評國防投資不足，前國防副大臣卡恩斯也隨後離任，兩人動作都削弱施凱爾「國家安全優先」的說法。

施凱爾

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