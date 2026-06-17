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蒙古國抗議人士封路 力拓銅礦出口受阻

中央社蒙古國首都烏蘭巴托16日綜合外電報導
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抗議團體「激進改革運動」17日封鎖力拓集團（Rio Tinto）位於蒙古國的大型...
抗議團體「激進改革運動」17日封鎖力拓集團（Rio Tinto）位於蒙古國的大型銅礦場對外運輸道路。圖為抗議者在封鎖道路後擺姿勢自拍。(美聯社)

抗議人士今天封鎖力拓集團（Rio Tinto）位於蒙古國的大型銅礦場對外運輸道路，導致對中國再生能源發展至關重要的銅供應部分受阻。

美聯社報導，抗議團體「激進改革運動」（Radical Reform Movement）要求讓蒙古國人民享有更多採礦收益。儘管蒙古國坐擁豐富礦產資源，貧窮問題依然存在，因此要求提高礦業收益分配比例一直是民眾的訴求。

銅是電動車、太陽能和風力發電設備不可或缺的原料，而中國在這些產業居全球領先地位。

目前尚不清楚這場抗議是否為僅為喚起外界關注的一日行動，或可能演變為長期對峙，進而對兩國經濟造成更深遠影響。

激進改革運動在臉書（Facebook）發布影片顯示，一小群抗議人士聚集在一條穿越荒涼地帶的雙線道路旁，一條寫著「反對力拓」的白布條橫掛在樹枝上，前方則有輪胎堆成的障礙物。

奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）礦場位於戈壁沙漠深處，蘊藏大量銅礦。力拓集團表示，這座礦場距離中國邊境約80公里，同時還擁有豐富金礦資源，全面投產後可望成為全球第4大銅礦。這家英澳合資的礦業巨擘持有66%股權，蒙古國政府持有另外34%。

力拓集團表示，抗議人士今天上午封鎖對外運輸道路，導致銅精礦運輸被迫暫停，並警告若封鎖持續一周，蒙古國政府將損失350億蒙古圖格里克（約1330萬美元）。奧尤陶勒蓋礦場為蒙古國貢獻約9%稅收。

激進改革運動主張驅逐外國投資者。儘管並非所有人都支持這項立場，政府內部也有人呼籲重新談判與力拓簽署的協議，以讓蒙古國獲得更大占比的利益。

精華 FAQ

  • 抗議者封鎖了力拓位於奧尤陶勒蓋礦場的對外運輸道路，導致銅精礦無法外運而暫停。由於銅是綠能與電動車重要原料，供應也因此受到部分阻滯。

  • 抗議團體主張蒙古國應獲得更多採礦收益，認為雖然國內礦產豐富，人民仍普遍貧窮，因此希望重新分配礦業利益，讓本國民眾分享更大比例的資源收入。

  • 力拓表示，若封鎖持續一週，蒙古國政府可能損失約350億圖格里克，約合1330萬美元。奧尤陶勒蓋礦場約貢獻蒙古9%稅收，影響不容忽視。

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