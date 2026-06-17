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G7峰會談判桌面孔翻新 如今權力掌握在「這些人」手上

編譯吳孟真／綜合外電
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全球主要AI公司高層17日出席G7峰會期間舉辦的午餐會。美國總統川普（圖中）左右...
全球主要AI公司高層17日出席G7峰會期間舉辦的午餐會。美國總統川普（圖中）左右分坐OpenAI執行長奧特曼（左二）和Google DeepMind執行長哈薩比斯（右二）。路透

七大工業國集團（G7）峰會本周在法國召開，全球主要人工智慧（AI）公司高層17日齊聚峰會，凸顯在AI晉身全球議程首位之際，這些科技領袖的地緣政治影響力日益擴大。

OpenAI執行長奧特曼、Anthropic執行長阿莫迪、Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）在內約十多名科技業領袖，共同出席17日的午餐會。

這場會議預計討論前沿AI風險、基礎設施和主權等議題。法國總統官邸11日表示，保護兒童網路安全也將是討論重點。

其他與會科技業高層，包含法國Mistral執行長孟施（Arthur Mensch）、加拿大Cohere執行長戈梅茲（Aidan Gomez），以及英國AI新創Synthesia、義大利公司Domyn與德國Black Forest Labs的執行長。Salesforce執行長貝尼奧夫與Meta AI長汪滔，預計也將與會。

美國外交關係協會資深研究員Jessica Brandt說，「這恰恰顯示，各國元首如今若要在AI議題上作出可信承諾，需要少數真正打造這項技術的民間企業高層合作，甚至背書」，「能上談判桌的人開始出現變化」。

精華 FAQ

  • 因為AI已成為全球重要議題，各國在制定相關政策時，需要掌握核心技術的企業領袖參與。這也反映出科技公司在AI治理、風險控管與國際協商中的地位愈來愈關鍵。

  • 出席者包括OpenAI執行長奧特曼、Anthropic執行長阿莫迪、Google DeepMind執行長哈薩比斯，另有Mistral、Cohere、Synthesia、Domyn與Black Forest Labs等公司高層。

  • Jessica Brandt認為，這代表各國若要對AI做出可信承諾，已不能只靠政府本身，而必須與少數真正掌握技術的民間企業高層合作，甚至取得他們的背書。

奧特曼

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