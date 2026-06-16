世界遺產京都下鴨神社神木倒塌 樹齡達450年

日本 時間今天上午10時左右，京都市左京區的世界文化遺產下鴨神社「糺之森」境內，一棵被視為御神木的椎樹從根部折斷倒塌。現場無人受傷。

根據「讀賣新聞」及日本電視台（Nippon TV）報導，下鴨神社表示，該神木推估樹齡約達450年，高30公尺、直徑約1.5公尺，被認為是京都市內原生林「糺之森」境內最古老、體型最大的樹木，且直到前一天都還沒有出現任何異狀。

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神社方還在這棵神木的樹幹上繫上了「注連繩」，一直以來作為御神木供奉並祭祀著。「注連繩」是一種以稻草編織而成的傳統神道教結界，象徵潔淨與聖域，用來驅邪避凶並迎接神明。

下鴨神社指出，這棵神木一直都有接受樹木醫的定期診斷，並在大約10年前就開始使用支柱支撐。神社方推測，可能是因為樹幹內部部分空洞化，無法再承受上方生長的枝葉重量而導致倒塌。

報導補充，神社的神職人員已於今天進行了淨化儀式。神社方也表示，將會把枝葉修剪清理乾淨，並在重新舉行除穢與祓除儀式後，以「御神木遺址」的形式，讓它再度於此地接受供奉。