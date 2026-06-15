挪威王儲妃長子被控性侵等罪名 法院判刑4年

圖為2022年6月，挪威王儲妃梅特瑪莉和長子柏格荷伊比在奧斯陸。(美聯社)

挪威 王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）長子柏格荷伊比遭控犯下2起性侵和其他32項罪名，首都奧斯陸一座法院今天判處4年徒刑，這起備受外界矚目的醜聞已重創王室形象。

法新社報導，29歲的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是梅特瑪莉與前伴侶所生，現為王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子；柏格荷伊比無王室頭銜，也無正式職責。

柏格荷伊比被控犯下性侵和交通違規等總計40項罪名，最重可判處16年有期徒刑。他遭控涉入的其中一起性侵案，發生在2018年王儲夫婦官邸內。

柏格荷伊比另外2起性侵指控獲判無罪，但法院對他反覆家暴一名前女友、交通違規、涉嫌恐嚇、涉及毒品等多項罪名予以定罪。

挪威檢方原先向法院求處7年7個月有期徒刑。

柏格荷伊比自今年2月來持續遭羈押，他否認最嚴重的指控，包括性侵罪嫌。檢方指出性侵案發生時，受害女性皆處於熟睡或失去意識狀態。

柏格荷伊比今天透過視訊聆判，未親自出庭。

檢察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）告訴法新社：「我認為這項判決彰顯司法體系的勝利，證明不論你是誰或擁有什麼關係，無人能凌駕於法律之上。」