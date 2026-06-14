我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2直升機巴西空中相撞 警：美歌手及YouTuber罹難

黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

中央社里約熱內盧14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

兩架直升機今天在巴西里約熱內盧空中相撞後墜毀，機上無人生還。警方消息人士告訴法新社，目前正在進行世界巡演的美國創作歌手奧利佛樹在其中一架直升機上。

法新社報導，這位另類歌手和網路名人在消息人士提供的兩架直升機機上共6人的名單上。消息人士指出，墜機導致罹難者嚴重燒傷，暫時無法正式確認其身分。

與奧利佛樹（Oliver Tree）同行的包括一名巴西音樂製作人、一名阿根廷導演，以及以Gaspi為名廣人知的阿根廷人氣YouTuber普林（Gaspar Prim）。

根據消防隊說法，兩架直升機今天上午在里約熱內盧（Rio De Janeiro）西郊的雷克雷尤班代蘭蒂斯（Recreio dos Bandeirantes）上空相撞後，墜落一家電動車經銷商的停車場，引發約20輛汽車起火。

其中一架直升機上有5人，另一架僅有機師。這起事件無人生還。

現年32歲的奧利佛樹以招牌馬桶蓋頭和迷因惡搞聞名，代表作包括Life Goes On、Miss You及Alien Boy等歌曲。他在Spotify平台上每月聽眾數超過1100萬，熱門歌曲播放次數總計超過7億次。

精華 FAQ

  • 事故發生在巴西里約熱內盧西郊的雷克雷尤班代蘭蒂斯上空，兩架直升機先在空中相撞，隨後墜落至一家電動車經銷商停車場。

  • 警方消息人士表示，美國創作歌手奧利佛樹疑在其中一架直升機上，同行者還包括巴西音樂製作人、阿根廷導演，以及阿根廷人氣YouTuber普林。

  • 這起事故造成機上六人全部死亡，且墜機後引發停車場約二十輛汽車起火燃燒；由於罹難者嚴重燒傷，目前仍無法正式確認身分。

巴西 阿根廷 墜機

上一則

日內瓦反G7遊行 群眾火燒特斯拉砸毀聯合國機構窗戶

延伸閱讀

巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生

巴基斯坦軍方直升機墜毀克什米爾 機上22人全數喪生
印度一架軍用運輸機墜毀 5空軍人員罹難

印度一架軍用運輸機墜毀 5空軍人員罹難
1架英國梅林直升機墜落英格蘭西南部 3海軍成員喪生

1架英國梅林直升機墜落英格蘭西南部 3海軍成員喪生
紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
不想再繳房產稅？ 關注這10州

不想再繳房產稅？ 關注這10州
NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠