2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

兩架直升機今天在巴西 里約熱內盧空中相撞後墜毀，機上無人生還。警方消息人士告訴法新社，目前正在進行世界巡演的美國創作歌手奧利佛樹在其中一架直升機上。

法新社報導，這位另類歌手和網路名人在消息人士提供的兩架直升機機上共6人的名單上。消息人士指出，墜機 導致罹難者嚴重燒傷，暫時無法正式確認其身分。

與奧利佛樹（Oliver Tree）同行的包括一名巴西音樂製作人、一名阿根廷 導演，以及以Gaspi為名廣人知的阿根廷人氣YouTuber普林（Gaspar Prim）。

根據消防隊說法，兩架直升機今天上午在里約熱內盧（Rio De Janeiro）西郊的雷克雷尤班代蘭蒂斯（Recreio dos Bandeirantes）上空相撞後，墜落一家電動車經銷商的停車場，引發約20輛汽車起火。

其中一架直升機上有5人，另一架僅有機師。這起事件無人生還。

現年32歲的奧利佛樹以招牌馬桶蓋頭和迷因惡搞聞名，代表作包括Life Goes On、Miss You及Alien Boy等歌曲。他在Spotify平台上每月聽眾數超過1100萬，熱門歌曲播放次數總計超過7億次。