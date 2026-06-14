智庫：中國對澳直接打擊威脅日增 來自東風-27及南海築島
澳洲智庫羅伊研究院今天發布報告警告，中國已有能力對澳洲進行直接飛彈打擊，且隨著北京不斷增備遠程極音速武器及在南海築島，相關威脅正持續升高。
法新社報導，羅伊研究院（Lowy Institute）在報告中說，儘管澳洲目前面臨的主要中國風險，是其有能力切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊及阻斷海上貿易，但「直接打擊的威脅確實存在，且威脅程度愈來愈大」。
報告指出，這類威脅主要來自中國從艦艇和潛艦發射飛彈，以及可從中國本土發射到澳洲大陸的新型中程彈道飛彈東風-27。
美國軍方去年12月表示，東風-27的射程有5000到8000公里。
羅伊研究院表示，東風-27可能成為搭載常規彈頭的洲際彈道飛彈，而隨著其服役數量不斷增加，未來10年中國對澳洲的打擊能力將增強。
報告還說，中國若在南海打造的人工島上部署中程彈道飛彈東風-26，射程也可達到澳洲北部。
此外，中國若部署長程的載人或無人轟炸機，或是在靠近澳洲的太平洋島嶼上部署轟炸機或飛彈，對澳洲的威脅將「大幅升高」。
羅伊研究院國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）對法新社表示：「我認為解放軍的成長是蘇聯解體後澳洲安全面臨的最重要事件，澳洲有迫切需要對此進行在更多認知下的討論。」
報告認為，澳洲目前最主要的中國風險，仍是切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊，以及阻斷海上貿易等灰色地帶手段，而非立即的全面武力衝突。 因為中國已具備從艦艇、潛艦發射飛彈的能力，並且擁有可打到澳洲本土的東風-27。隨著服役數量增加，未來十年打擊能力還會持續提升。 若中國在南海人工島部署東風-26，射程可覆蓋澳洲北部；若再部署長程轟炸機，或在靠近澳洲的太平洋島嶼設置飛彈與轟炸機，威脅將大幅升高。
精華 FAQ
報告認為，澳洲目前最主要的中國風險，仍是切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊，以及阻斷海上貿易等灰色地帶手段，而非立即的全面武力衝突。
因為中國已具備從艦艇、潛艦發射飛彈的能力，並且擁有可打到澳洲本土的東風-27。隨著服役數量增加，未來十年打擊能力還會持續提升。
若中國在南海人工島部署東風-26，射程可覆蓋澳洲北部；若再部署長程轟炸機，或在靠近澳洲的太平洋島嶼設置飛彈與轟炸機，威脅將大幅升高。
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