我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2直升機巴西空中相撞 警：美歌手及YouTuber罹難

黃大煒死得離奇？黃珊珊反擊黃姊「我才是委任律師」

智庫：中國對澳直接打擊威脅日增 來自東風-27及南海築島

中央社雪梨14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲智庫警告，隨著北京不斷增備遠程極音速武器及在南海築島，對澳洲的威脅正持續升高...
澳洲智庫警告，隨著北京不斷增備遠程極音速武器及在南海築島，對澳洲的威脅正持續升高。(新華社)

澳洲智庫羅伊研究院今天發布報告警告，中國已有能力對澳洲進行直接飛彈打擊，且隨著北京不斷增備遠程極音速武器及在南海築島，相關威脅正持續升高。

法新社報導，羅伊研究院（Lowy Institute）在報告中說，儘管澳洲目前面臨的主要中國風險，是其有能力切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊及阻斷海上貿易，但「直接打擊的威脅確實存在，且威脅程度愈來愈大」。

報告指出，這類威脅主要來自中國從艦艇和潛艦發射飛彈，以及可從中國本土發射到澳洲大陸的新型中程彈道飛彈東風-27。

美國軍方去年12月表示，東風-27的射程有5000到8000公里。

羅伊研究院表示，東風-27可能成為搭載常規彈頭的洲際彈道飛彈，而隨著其服役數量不斷增加，未來10年中國對澳洲的打擊能力將增強。

報告還說，中國若在南海打造的人工島上部署中程彈道飛彈東風-26，射程也可達到澳洲北部。

此外，中國若部署長程的載人或無人轟炸機，或是在靠近澳洲的太平洋島嶼上部署轟炸機或飛彈，對澳洲的威脅將「大幅升高」。

羅伊研究院國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）對法新社表示：「我認為解放軍的成長是蘇聯解體後澳洲安全面臨的最重要事件，澳洲有迫切需要對此進行在更多認知下的討論。」

精華 FAQ

  • 報告認為，澳洲目前最主要的中國風險，仍是切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊，以及阻斷海上貿易等灰色地帶手段，而非立即的全面武力衝突。

  • 因為中國已具備從艦艇、潛艦發射飛彈的能力，並且擁有可打到澳洲本土的東風-27。隨著服役數量增加，未來十年打擊能力還會持續提升。

  • 若中國在南海人工島部署東風-26，射程可覆蓋澳洲北部；若再部署長程轟炸機，或在靠近澳洲的太平洋島嶼設置飛彈與轟炸機，威脅將大幅升高。

澳洲 彈道飛彈

上一則

日本加強查緝非法勞工 可強制遣返外籍雇主

下一則

日內瓦反G7遊行 群眾火燒特斯拉砸毀聯合國機構窗戶

延伸閱讀

路透：台反艦彈有望2029前增至1850枚 打造台海殺傷區

路透：台反艦彈有望2029前增至1850枚 打造台海殺傷區
美研調：AI熱潮下 科技業最大資安威脅來自中國相關駭客

美研調：AI熱潮下 科技業最大資安威脅來自中國相關駭客
菲律賓防長遭北京制裁 曾稱中國是最大外部威脅

菲律賓防長遭北京制裁 曾稱中國是最大外部威脅
伊朗發射飛彈 4月停火後以色列首度防空警報大作

伊朗發射飛彈 4月停火後以色列首度防空警報大作

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
不想再繳房產稅？ 關注這10州

不想再繳房產稅？ 關注這10州
NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠