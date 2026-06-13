我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則身體已透支

世界盃／瑞士踢進本屆第一顆12碼罰球 1：0領先卡達

泰國長公主遺體送抵王宮 數千民眾不捨沿途送別

中央社曼谷13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名女子手持泰國已故公主帕差拉吉蒂雅帕的遺照，在在車隊沿途守候送別。(新華社)
一名女子手持泰國已故公主帕差拉吉蒂雅帕的遺照，在在車隊沿途守候送別。(新華社)

泰王長女帕差拉吉蒂雅帕本月11日因腹部感染過世，享年47歲。她的遺體今天送抵位於曼谷的大皇宮，數以千計身穿黑衣的民眾在車隊沿途守候送別。

自稱保皇派的54歲英語教師多娜帕（Donnapha Kladbupha）是哀悼者之一，她告訴法新社：「要向她道別，對我們來說真的很不容易。」

另一位哀悼者是來自泰國東北部黎逸府（Roi Et）、高齡79歲的妮蒂甘（Nitikan Tephakham），她說：「當她生病時，我曾祈求神佛庇佑她，也盼望奇蹟降臨。」

數以千計以年長者居多的民眾冒著酷熱，在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）與大皇宮（Grand Palace）之間約10公里長的路線旁靜坐哀悼。

帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）生前因心臟疾病昏迷逾3年，她一直在朱拉隆功醫院接受治療。

她的遺體約於當地時間下午5時送抵大皇宮，車隊莊嚴肅穆且秩序井然。

63歲的蓬沙源（Pongsanguan Paranan）向法新社表示：「我覺得很難過，非常悲傷，因為公主深受泰國人民愛戴，並因她的作為與貢獻而享有盛名。」

車隊抵達後，大皇宮隨即閉門舉行佛教誦經儀式。

泰國公共電視台（Thai PBS World）的現場直播畫面顯示，泰王與王后端坐在金色座椅上，身後陳列著長公主的遺像，僧侶則在他們面前誦經。

精華 FAQ

  • 內文指出，泰王長女帕差拉吉蒂雅帕因腹部感染過世，享年四十七歲。她生前另因心臟疾病昏迷逾三年，長期在朱拉隆功醫院接受治療。

  • 數以千計民眾身穿黑衣，冒著酷熱守候在朱拉隆功醫院到大皇宮約十公里路線旁送別，現場秩序井然，氣氛莊嚴而哀傷。

  • 遺體約在當地時間下午五時送抵後，大皇宮立即閉門舉行佛教誦經儀式。泰王與王后端坐金色座椅，僧侶在前方誦經悼念。

泰國

上一則

歐盟高層證實 中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊

延伸閱讀

曾被看好接班泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

曾被看好接班泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數
泰國神奇之旅

泰國神奇之旅
泰媒：戴克辛獲泰王特赦恢復自由身 計畫前往杜拜

泰媒：戴克辛獲泰王特赦恢復自由身 計畫前往杜拜
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠