日本海岸漂來150公尺巨型管 標有中企名稱 民：像科幻片
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一條巨型管子先前漂到日本石川縣志賀町的海岸，管子上標有中國企業名稱，但所有者等資訊不明，縣政府將從6月15日起實施撤除作業。
石川県志賀町の— のどぐろ金沢みのりやX🦀 (@kanazawakani) June 12, 2026
巨大不審漂着物
ついに全国ニュースになったか…
この場所は一部の界隈では
超有名で聖地とされてる場所
あんまり広めて欲しくないような
広めて欲しいような最高の場所です…笑#石川県 #志賀町 https://t.co/Gn6MBHS5Yg pic.twitter.com/rMB0jtGAVz
共同社報導，這條管子估測重量約為300公噸、長約150公尺，最大直徑約2公尺，似乎是用於疏浚作業。
石川縣政府透露，去年12月17日，志賀町通報發現似乎是管子的物體漂於海上。
日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府會從15日起展開管子的撤除作業，計劃將其切斷後，運往廢棄物處理場。
預計會在今年秋天前後完成撤除，根據縣政府說法，相關費用預估大約5000萬日圓。
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