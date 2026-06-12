以防長暗示 未來以色列或再動武阻伊朗擁核
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日發表聲明指出，以色列必須確保未來「有能力展開獨立行動，以阻止伊朗獲得核子武器」，為此他與以國總理內唐亞胡已指示以軍做好相應準備。
《以色列時報》（The Times of Israel）分析指出，卡茲的上述言論暗示，未來以色列或許會再次動用武力，以阻止伊朗擁核。
卡茲在聲明中表示，美國總統川普（Donald Trump）正從美國利益出發，推動與伊朗達成協議，這其中也包括美以兩國的共同利益——即阻止伊朗獲得核武。卡茲強調，「我們期望他（川普）堅持這一原則，並在伊朗飛彈計畫和『恐怖主義代理人』問題上也同樣堅持原則」。
聲明還宣稱，以色列不會從其在黎巴嫩、敘利亞和加薩走廊（Gaza Strip）所占領的所謂「安全區」撤軍。
聲明指出，以色列的安全原則是同時因應「來自近處與遠處的威脅」，「而不是妥協與讓步」。
另一方面，伊朗媒體12日披露的伊美14點諒解備忘錄草案顯示，關於伊朗飛彈計畫及其支持抵抗組織的問題，已被排除在議程之外。不過，該草案內容目前尚未得到伊朗或美國官方的正式證實。
卡茲強調，以色列必須保有獨立採取行動的能力，以阻止伊朗取得核子武器，並已和總理內唐亞胡指示軍方做相應準備，顯示以方仍維持軍事選項。 《以色列時報》認為，卡茲的說法是在暗示，以色列未來可能再次動用武力來阻止伊朗擁核，顯示以方對伊朗核計畫仍採強硬立場。 伊朗媒體指出，伊美14點諒解備忘錄草案中，伊朗飛彈計畫與其支持抵抗組織的問題已被排除在議程之外，但該草案尚未獲兩國官方證實。
精華 FAQ
卡茲強調，以色列必須保有獨立採取行動的能力，以阻止伊朗取得核子武器，並已和總理內唐亞胡指示軍方做相應準備，顯示以方仍維持軍事選項。
《以色列時報》認為，卡茲的說法是在暗示，以色列未來可能再次動用武力來阻止伊朗擁核，顯示以方對伊朗核計畫仍採強硬立場。
伊朗媒體指出，伊美14點諒解備忘錄草案中，伊朗飛彈計畫與其支持抵抗組織的問題已被排除在議程之外，但該草案尚未獲兩國官方證實。
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