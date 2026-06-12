我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城／決賽之巔：紐約新澤西完全觀賽指南

SpaceX以150美元開出 馬斯克確定成為身價破兆美元

日航又爆空服員違規飲酒延誤班機 政府祭嚴重警告

中央社東京12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本航空上月2名空服員因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤。對此，日本國...
日本航空上月2名空服員因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤。對此，日本國土交通省12日對該公司祭出嚴重警告處分。(路透)

日本航空上月2名空服員因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤。對此，日本國土交通省今天對該公司祭出嚴重警告處分。

日本放送協會（NHK）報導，5月23日，兩名原定執飛日本航空（JAL，簡稱日航）由廣島出發、前往羽田班機的空服員，違反了日航內部基於「民用航空法」制定的航空運輸管理規則，在執勤前12小時內飲酒，導致該班機延誤了40多分鐘，其中還包括一名空服員主管。

國土交通省處分書中指出，該主管因為想等待時間流逝、降低酒精濃度數值，而將原應在從住宿處出發前進行的公司內部行前檢查，刻意推遲至抵達機場時才進行；且當事2名空服員在接受公司訊問時，皆作出虛偽陳述。「基於上述事實，可認定其有意隱瞞執勤前一日違反規定飲酒的事實」。

處分書也提到，儘管同行執勤的其他空服員已再三提醒該主管應進行公司內部行前檢查，但公司組織層面卻未能掌握狀況，亦未能迅速判斷該員是否適合執勤，「這表明其安全管理系統並未充分發揮功能」。

國土交通省更在處分書中指出「日航的安全意識至今仍未徹底落實到每位員工身上」，除了於今天祭出嚴重警告處分外，更指示日航在7月17日之前，必須提交具體的再犯預防對策。

日航除了對該主管做出解僱處分、對另一名空服員處以停職處分外，也已決定對全體共37名董事實施減薪處分。

報導補充，日航在去年也曾發生過國際線機長違反內部規定飲酒的事件，當時造成出發航班延誤，同樣遭到國土交通省祭出嚴重警告處分。

日航對此發布聲明表示：「儘管我們先前已因屢次發生飲酒事件，持續推動防範措施，卻依然發生了這樣的事件，我們深感事態嚴重，並致上最深切的歉意。」

精華 FAQ

  • 兩名空服員在執勤前十二小時內飲酒，導致原訂廣島飛羽田班機延誤四十多分鐘。國土交通省認定其行為違反航空運輸管理規則，並對日航發出嚴重警告。

  • 處分書指出，主管刻意延後行前檢查以降低酒測數值，且兩人受訊時作出虛偽陳述，顯示有隱瞞意圖；公司也未即時掌握狀況，安全管理系統未充分發揮功能。

  • 日航已對涉事主管解僱、對另一名空服員停職，並對全體三十七名董事減薪；同時須在七月十七日前提出再犯防止對策。去年機長飲酒事件也曾遭嚴重警告。

日本

上一則

英國普普藝術大師霍克尼辭世 享壽88歲

下一則

伊朗外長：伊美「從未如此接近達成」諒解備忘錄

延伸閱讀

載226人日航波音客機起飛後輪胎異常 緊急改降成田機場

載226人日航波音客機起飛後輪胎異常 緊急改降成田機場
大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴
黎巴嫩中東航空不顧戰火冒險載客 遭飛行員團體投訴

黎巴嫩中東航空不顧戰火冒險載客 遭飛行員團體投訴
持偽造登機證躲進廁所 班機延誤3小時 25歲男被控重罪

持偽造登機證躲進廁所 班機延誤3小時 25歲男被控重罪

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非