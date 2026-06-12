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英國普普藝術大師霍克尼辭世 享壽88歲

中央社倫敦12日綜合外電報導
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英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員12日表示，這位普普...
英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員12日表示，這位普普藝術大師昨天辭世，享壽88歲。(路透)

英國當代藝術家霍克尼（David Hockney）的公關人員今天表示，這位普普藝術大師昨天辭世，享壽88歲。霍克尼是當代藝術界最具影響力和重要的人物之一，其作品以璀璨的色彩捕捉這個世界。

法新社報導，身為1960年代普普藝術（Pop art）運動的領軍藝術家之一，霍克尼確立在全球知名畫家和素描大師的地位，並且一直堅持繪畫、實驗和展出，直到生命的盡頭。

霍克尼的公關人員波頓（Erica Bolton）表示，他昨天在倫敦寓所「安詳離世」，波頓讚揚他是「20世紀和21世紀當代藝術中最重要的人物之一」。

波頓在聲明中還說：「他在長達七十年的職業生涯和多產的作品中，擅長在影像創作中運用多媒體手法、對描繪和透視本質的知識性探索，並持續投入頌揚與描繪周圍世界。」

霍克尼於1997年獲英國授予名譽勳位（Order of the Companions of Honour），今年稍早，他成為少數獲得法國最高平民榮譽「法國榮譽軍團勳章」（legion d'honneur）的非法國公民之一。

在霍克尼辭世的消息曝光後，各界紛紛湧現悼念之詞。

藝術史學家莫里斯（Richard Morris）在社群平台X發文悼念稱：「他巨大的成就，在於讓嚴肅的繪畫看起來毫不費力。」

「他是戰後藝術家中，對視覺、空間和表現形式最持續深入探索的藝術家之一。英國藝術界痛失一位巨人。」

曾與霍克尼合辦兩次深具里程碑意義展覽的巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）讚揚他「無疑是當代藝術的重量級人物之一」。並說，他留下的作品依然「耀眼、生動且永恆」。

霍克尼1937年出生於英格蘭北部的西約克郡（west Yorkshire），曾就讀該地區的布拉福藝術學院（Bradford School of Art），之後前往倫敦皇家藝術學院（Royal College）就讀，並以優異成績畢業。

2018年，霍克尼知名畫作「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures）在紐約以9030萬美元拍出，創下當時在世藝術家作品拍賣的最高紀錄。

根據國家肖像館（National Portrait Gallery）的個人簡介，自iPad於2010年首次推出以來，霍克尼就一直在使用，並與開發人員合作創作量身訂做的應用程式。

精華 FAQ

  • 霍克尼的公關人員波頓對外證實，他於昨天在倫敦寓所安詳離世。波頓並表示，他是二十世紀與二十一世紀當代藝術中最重要的人物之一。

  • 霍克尼被視為1960年代普普藝術運動的領軍人物之一，也是全球知名畫家與素描大師。他七十年來持續創作、實驗與展出，對視覺表現影響深遠。

  • 他曾於1997年獲英國名譽勳位，今年稍早又獲法國榮譽軍團勳章。2018年，其畫作以9030萬美元拍出，創下當時在世藝術家作品拍賣最高紀錄。

波頓

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