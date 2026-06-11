前世界拳王葛茲石松辭世享壽76歲 「幻影右手」成絕響

曾以被譽為「幻影右手」的犀利直拳組合技叱吒拳壇的日本 前職業拳擊世界冠軍葛茲石松（Guts Ishimatsu），2日因肺炎在東京1所醫院過世，享壽76歲。

日本放送協會（NHK）及「日刊體育」報導，葛茲石松出生在栃木縣，本名是鈴木有二。他在1966年成為職業拳擊手，1974年4月他在生涯第3次世界冠軍挑戰賽擊敗當時的墨西哥籍拳王龔薩雷茲（Rodolfo Gato Gonzalez），成功奪下世界拳擊理事會（WBC) 輕量級世界冠軍。

葛茲石松憑藉一記從左刺拳迅速銜接隱蔽且威力驚人的右直拳形成的組合拳為秘密武器，被譽為「幻影右手」，締造了連續5次成功衛冕世界冠軍的輝煌紀錄。他於1978年宣告正式引退。

葛茲石松其後轉戰演藝圈，除了參與NHK經典晨間劇「阿信」等多部電視劇與電影演出，也頻繁在各大綜藝節目亮相。他自創「OK牧場」等幽默感十足的招牌名言，深受日本男女老少跨世代喜愛。

日本經典暗黑奇幻漫畫「烙印勇士」中，作者三浦建太郎將主角命名為「葛茲」，正是向葛茲石松致敬。

葛茲石松所屬經紀公司表示，他是因肺炎本月2日在東京都內的醫院安詳離世，結束了傳奇一生，享壽76歲。