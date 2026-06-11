曼谷四面佛爆炸案審理逾10年 2名維族男子遭判死

泰國和外國信徒11日在泰國曼谷的四面佛（Erawan Shrine）朝拜印度教創造之神梵天（Lord Brahma）的雕像。(歐新社)

泰國 首都曼谷市中心四面佛2015年發生爆炸，為泰國近年死傷最慘重的爆炸攻擊事件，經逾10年審理，泰國法院今天作出裁決，判處2名維吾爾 族男子死刑。

民族報（The Nation）等媒體報導，法院今天判處2名中國籍維吾爾男子死刑，認定他們涉及2015年造成20人死亡、逾100人受傷的曼谷四面佛爆炸案。

這起案件審理已逾10年，檢方共傳喚超過400名證人，辯方則有45名以上證人出庭，相關卷宗多達數萬頁，期間並因多項程序問題而延宕。報導指出，此案被視為泰國近年來歷時最久、最受矚目的刑事案件之一。

法院認定，兩名被告米雷利（Yusufu Mieraili）和穆罕默德（Bilal Mohammed）在2015年8月於曼谷市中心熱門觀光景點四面佛放置炸彈，預謀殺人及殺人未遂等罪名成立。米雷利當庭表示，「泰國司法已死」，並指他不接受這一切，自己並未做錯任何事。

當年爆炸造成20人死亡、逾100人受傷，現場遍布機車殘骸及燒焦碎片。死者中有多名是中國籍遊客。調查顯示，爆裂物疑似被放置在背包內後引爆。

辯護律師朱查（Choochat Kanpai）表示，2名被告將提出上訴，因為案件仍有許多部分未被法院充分考量，包括被告在訴訟期間所受的待遇。

當年四面佛爆炸案發生前數週，泰國政府遣返109名維吾爾人至中國。部分分析認為爆炸案可能與遣返事件有關，帶有報復性質。