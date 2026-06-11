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首爾松坡區選票足夠 選管會：未妥善分配是嚴重失誤

中央社首爾11日專電
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南韓地方選舉「選票不足」引爆抗議，如今中選會又說，其實首爾松坡區選票還剩約4.2...
南韓地方選舉「選票不足」引爆抗議，如今中選會又說，其實首爾松坡區選票還剩約4.2萬張。(路透)

韓國各單位持續調查地方選舉選票不足事件，中央選舉管理委員會代理委員長魏哲煥今天表示，其實當時首爾松坡區整體仍有剩約4萬2000張選票，但未能妥善分配是痛心的失誤。

韓國3日進行的地方選舉發生選票不足事件，以首爾松坡區最為嚴重，有15處投票所選票不足，其中有12處因選票不足、導致投票一度中斷。

根據韓聯社報導，中央選舉管理委員會代理委員長魏哲煥今天說明，地方選舉正式投票日選票印製比例50%，是扣除松坡區事前投票率23.3%後的數字，若將事前投票計入，整體選票印製比例其實是73.3%，最終松坡區投票率為65.8%。

魏哲煥聲明表示，「未能妥善將選票分配至松坡區146個投票所，是一次令人痛心的失誤。」他說明，選管會雖然將正式投票日選票印製比例下限調降至50%，但會考量各地情況與特性，讓全國255個地方選管會自行決定實際印製比例。

至於為何會將選票印製下限訂在50%，魏哲煥指出，上次選舉後剩餘選票增加，數百萬張選票在清點與保管上面臨困難，也令人擔憂遺失或遭竊取，「尤其印製過多選票時，選管會一直遭受外界提出選舉舞弊質疑」。

魏哲煥說：「對於國民參政權受到損害一事，再次深表歉意，我們深刻認知到，即使只有一個人的投票權受到侵害，也是不能被接受的，將持續採取後續應對措施。」

選管會也向連續一週封鎖松坡區奧林匹克公園手球競技場入口、抗議選票不足事件的示威參加者呼籲，希望能允許運送開票相關物品。中央選管會代理事務總長姜東完（音譯）表示，「懇請國民協助，讓保存在松坡區開票所的開票相關物品，能夠順利運送至選管會」。

姜東完強調，運回的開票相關物品將妥善保管，並誠實配合目前進行中的調查及未來可能展開的國政調查。姜東完也提到，「手球競技場是經常舉辦演出、體育賽事等活動的全民文化空間，應該恢復並發揮其原有功能」。

精華 FAQ

  • 核心問題並非票量完全不夠，而是松坡區整體仍剩約四萬兩千張選票，卻未及時、妥善分配到各投票所，導致部分地點在投票日出現短缺並中斷投票。

  • 代理委員長指出，正式投票日選票印製下限訂為50%，是扣除事前投票率23.3%後的計算結果；若把事前投票納入，整體印製比例其實達73.3%，接近最終投票率。

  • 選管會一方面向民眾道歉，強調即使只有一人投票權受損也不可接受；另一方面請求示威者解除對手球競技場入口的封鎖，讓開票相關物品能順利運送並配合調查。

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