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美財長貝森特：波灣盟友損害 將由伊朗資金抵償

中央社華盛頓11日綜合外電報導
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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，伊朗對波灣盟友造成的...
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，伊朗對波灣盟友造成的損害將以伊朗資金抵償。(歐新社)

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，伊朗對波灣盟友造成的損害將以伊朗資金抵償。他同時警告，德黑蘭的攻擊行動，將帶來嚴重經濟後果。

法新社報導，貝森特在X平台寫道：「伊朗對我們波灣盟友造成的任何損害，都將從伊朗帳戶中扣除償付。」

貝森特發表此言論之際，美國總統川普上午表示，他將對伊朗發動新一波攻擊，終將奪取其關鍵石油基礎設施。

美國與以色列自2月下旬對伊朗發動攻擊，引發一場席捲中東、擾亂關鍵能源供應鏈的戰爭，能源成本因此飆升。

貝森特今天表示，伊朗的攻擊「只會讓其面臨的經濟與金融後果更加嚴重」。他補充說：「任何支付波斯灣海峽管理局（PGSA）的通行費，都將從其帳戶中扣除等額資金以為抵償。」

波斯灣海峽管理局是伊朗新成立、用以收取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行費的機構。這條對能源運輸至關重要的水道，自開戰初期起，基本上已遭伊朗封閉。

貝森特先前曾表示，華盛頓不會容忍在荷莫茲海峽強行收費的行為，並威脅對參與此事的各方實施進一步經濟制裁。

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