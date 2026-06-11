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日本皇居錢包停售半年「復活」 6月起改採網路抽籤制

中央社記者戴雅真東京11日專電
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日本皇居內販售的皮革錢包近來因為社群媒體的推波助瀾而爆紅。長夾售價2000日圓，...
日本皇居內販售的皮革錢包近來因為社群媒體的推波助瀾而爆紅。長夾售價2000日圓，是最快售罄的人氣爆款。(中央社)

因人氣過高而自去年12月起停止販售的「皇居財布（錢包）」即將以全新方式重新登場。負責營運的公益財團法人菊葉文化協會宣布，自6月起將試行網路抽籤販售制度，不過每人每月僅可申請1次，1次限購1件，可以想見依舊會掀起搶購熱潮。

「皇居錢包」是在皇居東御苑內商舖販售的各類皮夾商品，為純牛皮手工製作，包括小錢包、長夾等。由於被視為來自皇居這一知名能量景點（Power Spot）的開運商品，且售價不貴，在社群媒體廣為流傳後，去年曾掀起排隊風潮。

最顛峰時期，在開門前的排隊人數多達約1000人，對現場秩序及工作人員造成極大壓力，因此相關商品於去年底暫停販售。

日本電視台報導，為了避免排隊亂象重演，菊葉文化協會決定導入網路抽籤制度。自6月起，民眾可透過協會官網參加，中籤後再於指定期間前往商舖購買。

這次試行販售商品共4種類型，包括口金錢包（7色）、長夾（9色）、鱷魚紋長夾（7色）及小錢包（9色）。不過，每位申請者每月僅可申請1次，且限購1件商品。

首輪抽籤將針對7月商品的名額進行，申請期間為6月12日至20日。申請者需事先選擇可於7月前往領取商品的週次登記，中籤結果預計於6月底通知。

協會表示，這次試賣不提供線上付款服務。中籤者將收到專屬QR Code，到店出示後完成購買。付款方式可選擇現金或信用卡。

菊葉文化協會指出，將根據此次試行結果評估未來正式恢復販售的具體方式，並期盼民眾到皇居不要只是為了買錢包，也能深入體驗皇居的歷史與文化魅力。

精華 FAQ

  • 因先前商品太受歡迎，現場排隊人數一度高達約1000人，造成秩序與人力壓力，因此先停賣；如今改以抽籤方式重新試行販售。

  • 6月起可透過協會官網參加網路抽籤，中籤後再到指定商舖購買；每人每月只能申請1次，且每次只能買1件，以控制需求。

  • 首輪抽籤是針對7月商品名額，申請期間為6月12日至20日；中籤者將收到專屬QR Code，現場可用現金或信用卡付款。

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