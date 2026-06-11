「仁不膩」 老黃韓綜首秀 四大亮點話題性十足

輝達執行長黃仁勳在南韓綜藝節上談到「韓版兆元宴」等內容，話題性十足。圖為黃仁勳（右）在首爾一家燒烤餐廳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver創辦人李海珍等南韓科技界領袖聚餐。 路透

全球AI晶片龍頭輝達 （Nvidia ）執行長黃仁勳 已經離開南韓，但他在當地引發的狂潮，至今仍餘波盪漾。期間他登上南韓「國民 MC」劉在錫主持的熱門綜藝節目《You Quiz on the Block》，待他離開後才播出。他在這場個人的綜藝處女秀中展現極度親民、幽默且充滿智慧的一面，「韓版兆元宴」、創業歷程及AI前景等十足性話題更使該集收視率創新高。

在這場受高度矚目的訪談中，黃仁勳不僅談到他與南韓科技業的深厚連結，也提及輝達如何從瀕臨倒閉走向全球市值龍頭的經營哲學、AI將如何縮小科技門檻、以及他對人才的要求等話題。

訪談精華與亮點如下：

一、爆料在「韓版兆元宴」吃最多，卻難以在五花肉與炸雞之間做選擇

黃仁勳在錄影前一天，在首爾弘大與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver創辦人李海珍等科技巨頭共進韓式烤肉。主持人劉在錫好奇，這場頂級聚會是「誰負責烤肉？誰負責倒酒？」 黃仁勳笑稱自己是第一次吃五花肉，大家都各司其職，其中LG會長具光謨烤得最多，而自己因為是席間最年長者，因此也吃最多。

在節目最後的二選一遊戲中，主持人要黃仁勳在「韓式炸雞」和「韓式五花肉」之間選一種吃一輩子。黃仁勳原本認為答案很簡單，但吃完前一晚的五花肉聚餐後改變想法，最後直接投降說：「這是一個我無法回答的問題。」他表示，如果是在聚餐前一天，自己可能很容易選炸雞，但那頓五花肉實在太好吃了，讓他無法做出選擇。

二、從洗碗工到AI教父，逆境是最大資產

黃仁勳回憶，9歲從台灣移民美國，年少時曾在餐廳打工、負責洗碗和清潔廁所等工作，黃仁勳表示，工作的內容並不重要，重要的是完成工作的方式，因為每一項成果都代表自己。他認為，無論是清洗廁所還是經營科技公司，都應該以同樣標準要求自己。

談到創業歷程時，他也提及輝達在1990年中期曾陷入嚴重危機，一度距離倒閉只剩30天。當時他最擔心的不是自己的失敗，而是怕辜負那些相信他的員工。這段經歷讓他體悟到：「當你一無所有時，你就沒什麼好失去的，這會讓你變得無比強大。」 並建立了「逆境能激發出最好表現」的經營哲學。

三、 AI將成標準配備，未來人才特質是「慷慨與善良」

在被問到在 AI 時代下，未來社會需要什麼樣的頂尖人才時，黃仁勳回答說，未來的關鍵不再是學歷或多高超的技術，因為「AI 很簡單，電腦才很難」，AI 已經抹平了技術鴻溝，任何人都能輕鬆叫 AI 幫忙寫程式或做網站。在聰明已經成為標配的時代，最缺乏、也最不可替代的特質是 「慷慨與善良（generosity and kindness）」。

他說，AI將大幅降低技術門檻，縮小數位落差，讓更多人擁有過去只有工程師才具備的能力。黃仁勳以自己前一天造訪的韓國烤肉店為例。他認為，那些親切的餐廳老闆其實也有能力成為程式設計師。如果他們想建立網站或開發應用程式，只要向AI提出需求，就能獲得協助完成工作。

四、分享與初戀妻子的羅曼史，閃光彈連發

黃仁勳甜蜜回憶17歲時為了吸引班上僅有的三位女同學之一、也就是後來成為妻子的洛麗（Lori），以「想看我的作業嗎？」成功搭訕。他在節目中笑稱，幸好妻子願意給他機會，否則今天的人生可能完全不同。 他還透露如今身上穿的招牌皮衣等服飾，全是老婆幫忙採買的。