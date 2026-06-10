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韓媒：中國與北韓可能軍事合作 助力牽制美國

中央社北京10日電
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中國國家主席習近平出訪北韓，與北韓領導人金正恩會談時提及「加強軍隊交流」。韓媒引述專家分析，在美中圍繞台海等印太地區議題抗衡的情況下，中方可能重新定義北韓的「戰略價值」，因此推動兩國軍事合作。

睽違7年，習近平8至9日再度出訪北韓，這是他今年第1次出訪。根據新華社，習近平與金正恩會談時，就發展兩國關係提出意見，其中包括雙方要加強外交、執法、軍隊等交流。

韓聯社今天報導，這是習近平在金正恩執政以來首次提及「軍隊交流」，且此次還有中國國防部長陪同出席，引發關注。

報導說，據預測，中國與北韓今後可能展開軍方高層人士交往、部隊交流等活動。也有意見認為，朝（北韓）中、朝中俄可能實施聯合軍演，或者北韓方面以觀察員身分參與中俄聯合軍演。

分析認為，北韓若在朝鮮半島發起挑釁，可讓駐韓美軍繼續駐守半島，而不會被調遣至台海地區，藉此分散美國在本地區內的戰力。

國防政策研究機構「韓國國防安保論壇」（KODEF）防務安保室主任嚴孝植（音）預測，在與中國的軍事合作方面，北韓方面可能扮演使駐韓美軍無法發揮「戰略靈活性」的角色，協助中方牽制美國。

據新華社報導的習金會談內容，金正恩表示，北韓將始終堅持「一個中國原則」，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。另外，北韓近期也公開新型驅逐艦建造計畫，展示海軍力量建設。

報導引述韓國國家戰略研究院歐亞研究中心主任杜鎮浩指出，中國需要掣肘美國的印太戰略，北韓正朝著能在印太地區執行作戰任務的方向發展。北韓從政策上明確支持「一個中國原則」，同時釋放出在必要情況下可提供海上力量支撐的訊號。

不過報導提到，北韓媒體對這次習金會並未報導「軍隊交流」相關內容。有觀點認為，北韓對此可能保持謹慎態度，且現階段還不能斷定北韓與中國針對台海問題要展開軍事合作。

精華 FAQ

  • 因為他在會談中首次提到加強軍隊交流，且中國國防部長陪同出席，韓媒認為這超出一般外交互動，可能意味中朝軍事往來將更密切。

  • 分析認為，在美中圍繞台海與印太角力下，中國可能重新評估北韓的戰略價值，讓其成為牽制美國、分散駐韓美軍兵力的重要棋子。

  • 尚不能確定。雖然外界推測可能出現高層軍事交流或聯合軍演，但北韓媒體未提軍隊交流內容，顯示平壤對此仍可能保持謹慎。

習近平 金正恩 北韓

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