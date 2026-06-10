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韓國選票不足事件 真相委員會：客觀調查事件全貌

中央社首爾10日專電
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韓國地方選舉選票不足事件持續延燒，由中央選舉管理委員會成立的真相調查委員會今天首度召開會議，委員長趙賢旭表示，將客觀且準確地調查事件全貌，並透明公開調查結果。

根據韓聯社報導，真相調查委員會委員長趙賢旭（音譯）今天在中央選舉管理委員會表示，調查委員會不分進步或保守陣營，「將站在客觀、中立的立場，懷抱守護憲法價值的熱情而聚集在一起，調查此次侵害參政權事件」。

趙賢旭強調，會嚴格追究相關責任，並尋求突破性的改善方案，提出並建議選舉管理制度改革，避免選舉公正性與公信力再次受到侵害，「希望外界不要以政治陣營利益得失的角度解讀委員會，將以獨立地位運作」。

趙賢旭直言，「在自由民主主義國家，發生了這種前所未有且絕不應該出現的選票不足事件，這絕不能以行政失誤或評估失敗作為藉口，這是侵害國民參政權的嚴重憲政秩序危機。」他指出，這次事件也暴露出整個選舉管理體系的全面性失靈。

在經歷約3小時的首次會議後，趙賢旭表示，已確認選管會在投票用紙不足情況下並沒有相關應對手冊，必要時將要求相關職員出席並提交更多資料，也會要求提供投票尚未結束卻決定開始開票的原因及決策者身分、決定縮減印製數量的會議紀錄等詳細資料。

報導指出，真相調查委員會由律師出身的趙賢旭在內共6名外部人士組成，將運作10天、至19日為止。

精華 FAQ

  • 委員會是為查明韓國地方選舉選票不足事件的全貌而設，將以客觀中立方式調查，並透明公開結果，同時檢討制度缺失。

  • 他認為這不是單純行政疏失，而是侵害國民參政權的嚴重憲政危機，也暴露整體選舉管理體系出現全面性失靈。

  • 委員會將要求相關職員出席說明，並索取應對手冊、提前開票原因、決策者身分，以及縮減印製數量的會議紀錄等資料。

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