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台積電帶動熊本旅客激增 周邊小鎮擬開徵住宿稅

中央社熊本縣10日綜合外電報導
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台積電插旗日本熊本縣菊陽町，帶動當地土地價格。圖為台積電在日本的第一座工廠。（路...
台積電插旗日本熊本縣菊陽町，帶動當地土地價格。圖為台積電在日本的第一座工廠。（路透）

隨著台積電進駐日本熊本縣，當地商務與觀光需求快速成長，鄰近工廠所在地的熊本縣大津町研擬開徵每人每晚200日圓的住宿稅。

日本「讀賣新聞」報導，熊本縣大津町的檢討委員會已做出結論，認為「每人每晚徵收200日圓（約1.24美元）較為妥當」。該委員會已向大津町町長金田英樹提交報告，町政府預計最快將於今年9月向議會提出相關條例草案。

該檢討委員會由專家、觀光協會及商工會代表等7人組成，自去年8月起，便持續在討論開闢新財源的必要性以及住宿稅的用途。

徵收對象涵蓋飯店、旅館、簡易宿所（指青年旅館、背包客棧等）以及民宿設施。不論房價高低，稅額一律設定為每人每晚200日圓。報告書中也提到，為了獲得住宿業者與旅客的理解，政府必須詳盡宣導住宿稅的目的與用途，並確保業者有足夠的時間準備，如升級系統等。

檢討委員會在8日於大津町公所的會議上表示：「此舉能確保穩定的收入來源，且開徵所帶來的行政成本也算合理，（導入住宿稅）是最合適的決定。」強調這項判斷主要是考慮到為了因應未來持續增加的住宿旅客，地方政府的行政需求預料也將隨之提高。

至於稅收的用途，檢討委員會要求應優先用於町政府觀光願景中規劃的事項，且與住宿旅客密切相關的計畫。具體細節則建議「每年聽取專家意見後，再編列預算推行」。

根據大津町政府統計，以台積電進駐熊本縣為契機，町內的住宿人數呈現爆發式增長。2023年度光是町內7家主要飯店的住宿人數，就達到了31萬4084人次，相當於該町總人口的9倍，與2021年度相比暴增了10萬人次以上。由於預期未來人數還會持續上升，町政府已定下目標，期望在2029年度將住宿人數提升至54萬人次。

會議結束後，檢討委員會長、日本東海大學客座教授小林寬子表示：「這幾年來，這個小鎮發生了巨大的變化。透過活用鄰近機場與台積電的『地理優勢』來建立新財源，將能為小鎮帶來迎接全新挑戰的機會。」

精華 FAQ

  • 檢討委員會建議，大津町對飯店、旅館、簡易宿所與民宿等住宿設施，統一向每位旅客每晚徵收200日圓，不分房價高低。

  • 主因是台積電進駐後，住宿旅客大幅增加，地方政府預期行政與觀光服務需求持續上升，因此希望透過住宿稅取得穩定新財源。

  • 委員會要求稅收優先投入町政府觀光願景中的計畫，特別是與住宿旅客密切相關的項目，並建議每年再聽取專家意見後編列預算。

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