北愛持刀攻擊掀反移民暴動 家屬籲勿利用悲劇製造分裂

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特8日發生持刀攻擊事件。圖為警車在現場並圍起封鎖線。(路透)

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特日前的持刀攻擊事件引發反移民 暴力事件，城市各地暴動四起。那起攻擊受害者的家屬今天呼籲社會保持冷靜。

「衛報」（The Guardian）報導，歐格維（Stephen Ogilvie）在8日攻擊中失去左眼，目前住院治療。這起事件的相關影像於當天深夜、昨天整天在社群媒體上廣為流傳。

現年30歲的蘇丹籍男子阿洛迪德（Hadi Alodid）今天在貝爾法斯特治安法庭（Belfast magistrates court）出庭，被控企圖謀殺歐格維、威脅在同一天殺害一名國民保健署（NHS）放射師，以及持有刀械。

就在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）及其他煽動者鼓動民眾走上街頭之後數小時，包括蒙面人在內的大批群眾昨晚在貝爾法斯特及周邊地區縱火焚燒車輛和住宅，並且封鎖道路。

歐格維的家人透過民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）北貝爾法斯特選區議員布瑞特（Phillip Brett）發布聲明指出：「我們對親人遭受如此可怕攻擊感到極度心碎。這對我們全家都是極大的打擊，目前我們首要之務就是陪伴在他的身邊，幫助他康復。」

他們強調，「不歡迎」以動亂和分裂回應這起攻擊。

「我們知道這起事件引發的緊張氣氛和抗議言論。我們希望在此明確表態，夜間暴動之舉不被歡迎，和平抗議才是唯一出路。」

家屬進一步指出：「許多移民為我們國家，包括醫療體系和餐旅產業作出寶貴貢獻，我們國家運作也仰賴他們。我們不希望這場可怕悲劇被用來分裂社會或煽動敵意。」

昨天有消息指出，阿洛迪德從愛爾蘭入境英國後獲准居留5年。今天短暫出庭後，他被裁定羈押4周。法官庫恩（Steven Keown）拒絕准予阿洛迪德保釋，案件延至7月8日續審。

現年30歲的蘇丹籍男子阿洛迪德（Hadi Alodid）10日在貝爾法斯特治安法庭（Belfast magistrates court）出庭。