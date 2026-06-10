不顧中國反對 菲外長表示持續推進菲日海上畫界談判

菲律賓外交部長拉薩洛(左)。(美聯社資料照)

彭博報導，菲律賓外交部長拉薩洛10日在東京參加日經新聞舉辦的論壇表示，儘管中國反對，菲律賓仍有意與日本 展開海上邊界談判。

拉薩洛在討論亞洲政治和經濟的第31屆日經論壇「亞洲的未來」表示，「我們的部分朋友似乎有些反應，但我們仍認為有必要持續與日本推進海上畫界談判」。

菲律賓總統馬可仕5月28日和日本首相高市早苗 在東京會面，會後日菲協議展開海上邊界談判並深化雙方國防合作，北京上周末開始在台灣東部海域進行海上交通專項執法行動。中國在東海、南海分別與日、菲有海洋主權爭議。

拉薩洛說，推動海洋畫界談判是由菲律賓提出，也是加強菲日關係努力的一部分，「我們認為這非常重要」。

拉薩洛還說，東南亞國家國協部分成員正考慮重新調整與緬甸關係。自2021年緬甸傳出軍事政變，民選領導人翁山蘇姬遭監禁以來，緬甸幾乎遭東協孤立。

她說，「似乎正在出現某種變化，但我們還要觀察效果如何。」拉薩洛今年擔任東協緬甸事務特使。

她也說，東協「大致上仍遵循五點共識」，共識要求緬甸立即停止暴力衝突；但緬甸未能滿足這項條件，因此目前僅能派遣非政治代表出席東協相關會議。

拉薩洛說，未來計畫會見「部分少數族武裝團體以了解當地情勢，與如何提供協助」。