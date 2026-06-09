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曾遭川普揚言阻攔 加國總理宣布跨國大橋本周通車

中央社蒙特婁9日綜合外電報導
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連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋本周正式通車。(路透)
連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋本周正式通車。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加拿大總理卡尼宣布戈迪豪國際大橋本周末正式通車。
  • 重點二：川普今年二月曾揚言阻止通車，要求美國獲合理補償。
  • 重點三：大橋由加國全額出資興建，完工後將由兩地政府共管。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，連接加美兩國的戈迪豪國際大橋將於本周正式通車。美國總統川普今年2月曾揚言阻止通車，除非美國能獲得合理補償。

法新社報導，以已故加拿大籍北美職業冰球聯盟（NHL）傳奇球員命名的戈迪豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge），2018年動工，預計今年稍晚通車。

這座大橋造價高達47億美元，連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）。

然而，川普今年2月堅稱美國應擁有這座大橋「至少一半」的所有權，他當時更表示，在美國獲得合理補償前，他不會允許大橋通車，並控訴加拿大在造橋過程中「幾乎」未使用任何美國產品。

不過，根據溫莎-底特律大橋管理局（Windsor-Detroit Bridge Authority）發布的說明，這座大橋由加拿大全額出資興建，建成後將由加拿大聯邦政府與密西根州政府共同擁有。

卡尼今天在首都渥太華（Ottawa）告訴記者，戈迪豪國際大橋預計「本周末」通車，並稱此為「好消息」，這不僅是「兩國合作的象徵，更是具體的事實」。

精華 FAQ

  • 加拿大總理卡尼表示，這座連接加美兩國的大橋預計在本周末正式通車，並形容這是值得高興的消息，也凸顯兩國跨境合作已進入實際落地階段。

  • 川普在今年二月主張美國應至少擁有這座橋一半所有權，並表示在獲得合理補償前，不會允許通車；他也批評建造過程幾乎未使用美國產品。

  • 溫莎-底特律大橋管理局說明，大橋是由加拿大全額出資興建，完工後將由加拿大聯邦政府與密西根州政府共同擁有，屬於跨國合作基礎建設。

加拿大 NHL 川普

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