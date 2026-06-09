超160艘油輪滯留波斯灣 海事組織警告勿涉險闖關

國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯。（歐新社檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 超過160艘主流油輪滯留波斯灣，已逾100天未能離開。

超過160艘主流油輪滯留波斯灣，已逾100天未能離開。 重點二： IMO秘書長警告，勿為商業利益讓海員冒險闖過荷莫茲海峽。

IMO秘書長警告，勿為商業利益讓海員冒險闖過荷莫茲海峽。 重點三：地區襲擊頻仍且安全失控，42起事件已造成11名海員死亡。

據英國《勞氏日報》（Lloyd's List）9日報導，自2月底波灣地區衝突爆發以來，仍有超過160艘主流油輪滯留波斯灣（Persian Gulf）水域，時間已逾100天。國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）當天警告，絕不能為了商業利益，讓海員冒險通過荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）。

《勞氏日報》指出，儘管戰事初期位於波斯灣的約四分之一油輪已陸續駛離，但近期駛離進度明顯放緩。荷莫茲海峽附近區域的安全風險仍居高不下，多數船東持續保持高度謹慎態度，不願貿然安排船舶通過相關海域。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的關鍵通道之一。外界分析普遍認為，持續的安全風險正嚴重影響該區域的航運活動和船舶營運決策，大量船舶選擇留在相對安全的區域，等待局勢進一步明朗。

多明格斯9日發表聲明，對部分船舶在缺乏可信安全保障的情況下，仍試圖通過荷莫茲海峽表示關切。他指出，當前地區局勢依然高度動盪，不具備可靠的安全保障條件，「安全航行（Safe navigation）根本無法得到保障」。

多明格斯強調，船長與航運公司有責任依據國際安全與保安管理框架（ISM Code），對航程進行充分的風險評估。他表示，任何商業或營運因素，都不能成為讓海員承受高風險的理由，保護海員生命安全必須始終是首要任務。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事行動後，荷莫茲海峽逐漸形成伊朗加強通行管制、美國對伊朗實施海上封鎖的局面，海峽航運面臨來自雙方的限制措施，並頻頻發生針對船舶的襲擊事件。據國際海事組織統計，自2月底至6月9日，已確認發生42起襲擊船隻事件，共造成11名海員死亡。