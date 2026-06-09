法國禁止以色列財政部長入境
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法國外長巴羅當地時間9日表示，法國禁止以色列財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）入境。這是由於他積極推動在約旦河西岸建立新的屯墾區。
巴羅當天透過社群媒體發表聲明指出，除史莫崔赫之外，4名屯墾者組織負責人及21名參與暴力活動的屯墾者也被禁止入境法國。
巴羅批評史莫崔赫積極推動吞併約旦河西岸、在約旦河西岸建立新的屯墾區、重新殖民加薩走廊、令巴勒斯坦自治政府經濟崩潰，給巴勒斯坦人民造成嚴重後果。巴羅指出，相關政策是國際社會支持「兩國方案」的絕大多數成員所無法接受的。
巴羅透露，當天的制裁是由法國與英國、加拿大、澳洲、紐西蘭和挪威等國合作，協同出台的國家層面措施。法國、英國、義大利和德國上個月發表聯合聲明，敦促以色列政府立即停止在約旦河西岸擴大屯墾區，並強烈譴責屯墾者的暴力行為。
史莫崔赫是近一個月來第二位被禁止入境法國的以色列政府內閣成員。法國已於上月底禁止以色列國家安全部長班-吉維爾（Itamar Ben-Gvir）入境。外界分析普遍認為，相關國家出台的新制裁旨在向以色列進一步施壓，而法國與以色列的關係恐將更加緊張。
法國指控史莫崔赫積極推動在約旦河西岸建立新屯墾區，並支持吞併與擴張政策，對巴勒斯坦人民造成嚴重後果，因此決定禁止他入境。 法國同時禁止4名屯墾者組織負責人，以及21名參與暴力活動的屯墾者入境，顯示其制裁對象不只限於政府官員，也涵蓋相關激進人士。 法國表示此舉與英國、加拿大、澳洲、紐西蘭和挪威合作推動，目的是反對擴大屯墾、維護兩國方案，並對以色列政府施加更大外交壓力。
精華 FAQ
法國指控史莫崔赫積極推動在約旦河西岸建立新屯墾區，並支持吞併與擴張政策，對巴勒斯坦人民造成嚴重後果，因此決定禁止他入境。
法國同時禁止4名屯墾者組織負責人，以及21名參與暴力活動的屯墾者入境，顯示其制裁對象不只限於政府官員，也涵蓋相關激進人士。
法國表示此舉與英國、加拿大、澳洲、紐西蘭和挪威合作推動，目的是反對擴大屯墾、維護兩國方案，並對以色列政府施加更大外交壓力。
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