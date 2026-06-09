調查：巴黎成歐洲AI人才重鎮 國防與航太需求高

圖為巴黎艾菲爾鐵塔。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 領英研究顯示，巴黎AI就業表現領先其他歐洲城市。

領英研究顯示，巴黎AI就業表現領先其他歐洲城市。 重點二： 歐盟自2023年來新增逾25.6萬個AI相關職缺，巴黎占近2萬個。

歐盟自2023年來新增逾25.6萬個AI相關職缺，巴黎占近2萬個。 重點三：國防與航太最缺AI人才，法國整體仍吸引多於流失。

商務社群平台「領英」（LinkedIn）今天發表的研究結果顯示，巴黎的人工智慧（AI）就業市場表現優於其他歐洲城市；以產業來看，國防和航太 領域對AI相關人才需求最高。

迴聲報（Les Échos）披露的這項研究是配合下周在巴黎舉行的大型科技新創展Viva Tech發表。

據調查，歐洲聯盟自2023年以來增加25萬6000個以上與AI興起有關的工作機會，其中近2萬個在巴黎，約占8%，遠勝於都柏林、慕尼黑、米蘭、馬德里等歐洲大城，這些城市分別只增加4000到6000個相關就業機會。

法國現況反映歐洲就業市場轉變。領英歐洲區主任杜克（Sue Duke）說，法國在勞動年齡人口的AI應用方面排名全球第5，且擁有Mistral AI等龍頭企業，巴黎已成為AI相關的歐洲就業中心之一。

但AI人才不只聚在巴黎。領英評估，得益於東部電子產業聚落伊澤爾省（Isère）和南部航太業龍頭「空中巴士」（Airbus）周圍群聚效應，格瑞諾布（Grenoble）和土魯斯（Toulouse）的AI人才數量也與巴黎相當。

土魯斯的AI相關工作機會在一年內增加67.3%，巴黎成長17.9%，但格瑞諾布下滑7.3%。

其他吸引相關人才的城市還有布勒斯特（Brest）、克萊蒙費宏（Clermont-Ferrand）等。北大西洋公約組織（NATO）打算在布勒斯特成立AI園區；克勒蒙費宏則是輪胎製造商「米其林」（Michelin）總部所在地。

至於對AI相關人才需求最高的領域，首先是國防和航太，這兩項產業需求龐大、資金雄厚，約聘用5.6%的法國AI工程師；其次是科技產業、專業服務與公共服務、能源及金融業。

研究結果顯示，AI專家比其他領域的人才更有可能為職業發展而跨國搬遷。即使如此，法國的吸引力仍略勝一籌，2025年，法國吸引的AI工程師比流失的人數更多。