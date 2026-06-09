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歐洲最長木造廊橋 橫跨萊茵河居民走路就出國

中央社蘇黎世9日專電
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位在萊茵河上，巴特塞金根橋是自中世紀以來連結瑞士與德國的通道。經過多次損毀與興修...
位在萊茵河上，巴特塞金根橋是自中世紀以來連結瑞士與德國的通道。經過多次損毀與興修，目前的橋身已有逾450年的歷史，長達203.7公尺，是歐洲最長的木造廊橋。中央社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴特塞金根古橋橫跨萊茵河，連結瑞士施泰因與德國小鎮。
  • 重點二：全長203.7公尺的木造有頂廊橋，為歐洲最長且可步行通關。
  • 重點三：古橋促成兩岸生活圈，也見證戰時爆破設施與疫情封橋。

跨越萊茵河的巴特塞金根古橋（Holzbrücke Säckingen），自中世紀以來就是連結瑞士德國的通道。經過多次損毀與興修，目前的橋身已有逾450年的歷史，無邊境審查，步行幾分鐘即可從瑞士抵達德國。古橋承載歷史，兩岸居民共創舒適生活圈。

萊茵河浩浩蕩蕩，在古橋左岸是瑞士小鎮施泰因（Stein），右岸則是德國中世紀古城巴特塞金根（Bad Säckingen），這座極具歷史意義的古橋以巴特塞金根為名，長達203.7公尺，是歐洲最長的木造有頂廊橋。因不設邊防，出入容易，創造了兩岸居民的共同生活圈。

記者走訪古橋時，正值中午午餐時間，見許多瑞士人穿越古橋前往德國用餐。一位受訪的瑞士民眾Akim表示，他雖然住在瑞士，但每天都往右岸的德國跑，那裡商店多、餐廳多，生活型態比較輕鬆，人也比較和善。比起瑞士的嚴肅，右岸是一個享受自由，放鬆的地方。

德國民眾Natalie接受訪問表示，她原本住在德國右岸，現在住瑞士左岸，因為她的先生是左岸的瑞士人。她認為瑞士的住宅設計與生活相關法規較為嚴謹，瑞士的居住條件較為舒適優良。

此外，她並提到，右岸德國的薪資只有瑞士的一半，雖然物價較低，但這幾年因為瑞士人前往右岸消費的總量變多了，右岸整體物價也跟著上漲，左右岸相互影響。

巴特塞金根的街道上隨處可聽到瑞士口音的德語。在該地咖啡廳工作的店員George也表示，「每天都有來自瑞士的顧客，我們過著和諧互惠的生活。」

承載人民記憶的古橋，也曾見證過許多歷史。在第一次世界大戰期間，德國與瑞士士兵有時甚至會在橋上停下來閒聊幾句，有古照片記錄了戰時溫馨的時刻。

在1970年代的冷戰時期，瑞士政府將此橋設為邊境上的「永久爆破設施」之一，若在此處遭到入侵，須快速炸橋阻止敵方坦克進入瑞士。2014年整修橋梁時，工程人員從兩座橋墩中拆除了數百公斤的炸藥。

2020年疫情爆發，木橋被金屬柵欄完全封鎖，許多兩岸的家庭與戀人也被迫分離。只能遙望對岸，或在橋上留下思念的話語。

巴特塞金根古橋原本也可行駛汽車，1979年附近的新橋啟用後，木橋改為行人與自行車專用橋。人們步行或騎著自行車穿梭於國境之間，古橋延續著數百年來，經濟、文化與人際聯繫的重要功能。

巴特塞金根古橋原本也可行駛汽車，1979年後改為行人與自行車專用橋。騎自行車穿越...
巴特塞金根古橋原本也可行駛汽車，1979年後改為行人與自行車專用橋。騎自行車穿越國境只須一分鐘，自行車騎士即將進入德國。中央社

瑞士政府雖在橋邊設有海關，但邊防是開放的，無須檢查即可通關。走路就能出國，對萊茵...
瑞士政府雖在橋邊設有海關，但邊防是開放的，無須檢查即可通關。走路就能出國，對萊茵河兩岸的居民是日常。中央社

精華 FAQ

  • 因為這座橫跨萊茵河的古橋全長203.7公尺，橋身以木材建成並覆有頂棚，規模在歐洲同類橋梁中最長，且至今仍供行人與自行車通行。

  • 由於古橋沒有邊境審查，瑞士居民可步行到德國用餐、購物，德國居民也能跨橋到瑞士生活，兩岸因此形成共享商業、居住與社交的共同生活圈。

  • 古橋曾在一戰時見證兩國士兵互相寒暄，冷戰時又被列為可爆破的邊境設施，2014年還拆除炸藥；2020年疫情時則一度被金屬柵欄封閉。

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