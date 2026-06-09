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中海警船進入台灣東方日本專屬經濟區 首度主張管轄權

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中國海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。（中國海警微信公眾號）
中國海警6月1日在台灣以東海域展開執法巡查。（中國海警微信公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：兩艘中國海警船進入與那國島南方日本專屬經濟區。
  • 重點二：中國海警船首度在該海域回應日方並主張管轄權。
  • 重點三：日方持續警戒監視，並重申將堅決守護海洋權益。

日本 NHK 9日報導，中國海警局兩艘船隻上周曾進入日本沖繩縣與那國島外海的日本專屬經濟區（EEZ），並在回應日本海上保安廳警告時主張「此處屬於中國管轄海域」。這是中國海警船首次在該海域宣稱擁有管轄權，日本正持續進行警戒與監視。

多名相關人士透露，本月3日，兩艘中國海警船航行於台灣東方海域，之後進入日本沖繩縣與那國島南方的日本EEZ。海上保安廳透過無線電呼叫要求對方離開，中國海警船回應說，「這是在中國管轄海域內進行的例行巡邏」。

EEZ是沿海國家對天然資源勘探、開發等活動享有優先權利的海域。報導說，這是中國海警船首次在與那國島南方的日本EEZ內向日本海上保安廳主張管轄權。

菲律賓總統馬可仕5月28日在東京與日本首相高市早苗會談後，兩國發表聯合聲明，宣布將依據國際法，就劃定兩國專屬經濟區和大陸棚海洋邊界啟動正式談判。中國海警局6月1日宣布在台灣東部海域展開巡邏，並表示：「日本與菲律賓單方面宣布將就台灣島東部海域的海上邊界劃定展開談判，此舉嚴重侵犯中國領土主權與海洋權益，因此中國採取必要行動。」

在與那國島南方海域，8日有兩艘中國海警船持續航行於日本EEZ周邊，日本海上保安廳仍在進行警戒與監視。

根據提供船舶位置資訊的MarineTraffic資料顯示，這兩艘中國海警船於本月3日至8日期間，持續航行於沖繩縣與那國島南方海域等區域。其中1艘船在5月30日離開中國東部浙江省港口後一路南下，並於6月1日在台灣本島東方外海轉向東行，隨後於3日上午進入日本EEZ。之後該船在EEZ內向北航行，4日下午曾接近至距離與那國島南方約80公里處，之後再度轉向南方離開日本EEZ。兩艘船仍持續在周邊海域航行至8日。

日本內閣官房長官木原稔9日在內閣會議後的記者會表示：「我們已確認中國海警局船隻正在與那國島南方我國專屬經濟區內航行，基於警備考量，不便透露更多細節。我們將堅決守護我國領土、領海、領空以及相關權益，繼續以堅定冷靜態度應對。」

針對中國不滿日菲談判海洋邊界劃定一事，木原表示：「海洋邊界劃定協議是用來規範當事國日本與菲律賓之間的權利與義務，不會對第三方產生法律拘束力，因此在國際法上完全沒有問題。」

精華 FAQ

  • 兩艘中國海警船進入沖繩縣與那國島南方的日本專屬經濟區，並在日方警告時稱該處屬於中國管轄海域，主張正在進行例行巡邏。

  • 因為報導指出，這是中國海警船首次在與那國島南方的日本EEZ內，直接向日本海上保安廳主張管轄權，顯示海域爭議出現新升高。

  • 日本內閣官房長官表示，將堅決守護領土、領海、領空及相關權益，並持續冷靜應對；他也強調日菲海洋邊界談判僅拘束兩國，不影響第三方。

日本

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