涉性騷女助理 國際刑事法院檢察長遭停職 史上首例

國際刑事法院(ICC)檢察長卡林汗。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： ICC檢察長卡林汗涉性騷女助理，遭監督機構正式停職。

ICC檢察長卡林汗涉性騷女助理，遭監督機構正式停職。 重點二： 院方依聯合國調查報告與專家意見啟動紀律程序。

院方依聯合國調查報告與專家意見啟動紀律程序。 重點三：調查指其在辦公室與出差期間有多次非合意接觸。

國際刑事法院(ICC)檢察長卡林汗(Karim Khan)涉嫌性騷擾 一名女助理，8日遭院監督機構正式停職，成為ICC史上首例遭紀律處分的檢察長。

美聯社報導，負責監督ICC運作的「締約國大會局」(Bureau of the Assembly of States Parties)宣布，依據聯合國 內部監督事務廳(OIOS)的調查報告、證據、司法專家小組意見及書面陳述，決定暫停卡林汗的職務並啟動紀律程序，但強調此次停職「並不代表最終結論」。

聯合國調查發現，卡林汗曾在辦公室、私人住所及執行公務期間，與女助理發生「非合意性接觸」，包括反鎖辦公室門、將手伸進她的口袋，並在一次出差期間要求她同睡一床。

現年56歲、英國籍的卡林汗兩年多前曾爆出醜聞，但他矢口否認；卡林汗2025年5月曾請假等待調查結果，2024年11月則曾對以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)發出逮捕令，指控他在加薩戰爭中涉嫌戰爭罪與危害人類罪。