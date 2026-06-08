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熱點問答╱伊朗與以色列交火「點到為止」？

新華社開羅6月8日電
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6月7日經由通訊社WANA釋出的畫面，指伊朗向以色列發射飛彈。 （路透）
6月7日經由通訊社WANA釋出的畫面，指伊朗向以色列發射飛彈。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗與以色列爆發近月最大規模交火，雙方短暫互襲後迅速宣布停火。
  • 重點二：青年運動同步介入紅海封鎖，恐對國際航運與能源供應形成雙重壓力。
  • 重點三：美方急於降溫止損，避免油價飆升與談判破局，也迫使以色列收手。

當地時間7日晚間至8日，伊朗以色列爆發自4月上旬美以伊停火以來，最大規模的交火。期間，葉門「青年運動」介入，宣布禁止與以色列有關的船隻在紅海航行。8日下午，伊朗宣布停止對以色列的軍事行動，隨後以方也暫停對伊朗的打擊。

此次伊以交火規模如何？青年運動加入會帶來怎樣的影響？伊以交火「適可而止」背後有哪些因素？

伊以交火規模如何

伊朗伊斯蘭革命衛隊7日晚間表示，伊方使用彈道飛彈打擊了以色列北部一處空軍基地，此次打擊屬於「警告性質」，是為了回應以色列近期在黎巴嫩南部多地和黎首都貝魯特南郊的軍事行動。

美國總統川普隨後接受美國媒體採訪時向伊朗喊話：「你們（伊朗）已經發射了飛彈，就行了。回到談判桌前，達成協議吧。」川普表示，他會馬上給以色列總理內唐亞胡打電話，勸以方不要報復，因為美伊「已非常接近」達成協議。

8日凌晨，伊朗多地傳出爆炸聲。以色列國防軍隨後宣稱，以國空軍出動數十架戰機，打擊了伊朗西部和中部的軍事目標，包括多地的「戰略防禦系統」和伊朗西南部馬赫沙赫爾的石油化工綜合體。

當天晚些時候，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布打擊以色列多處空軍基地和以色列海法的工業設施，作為對以方襲擊的回應。

當地時間8日下午，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發表聲明，宣布停止對以色列的軍事行動。隨後以方表示，應川普的要求，已暫停對伊朗的打擊。

青年運動加入有何影響

以伊交火期間，葉門青年運動發言人8日表示，青年運動當日向以色列中部雅法地區多個目標發射飛彈。青年運動還宣布對以色列實施紅海航行「全面禁令」，警告任何與以色列有關聯、在紅海水域活動的船隻，都將被視為打擊目標。

目前尚不清楚，在伊以交火暫停後，青年運動是否會繼續在紅海對以色列實施封鎖。

青年運動目前主要控制葉門西北部，包括首都薩那和紅海港口城市荷台達等地。今年2月底美國和以色列對伊朗動武後，青年運動表示支持伊朗。該組織高層成員曾對媒體透露，為支持伊朗，青年運動考慮的選項包括在紅海以南的曼德海峽對敵方船隻實施封鎖。

紅海是連接亞非歐三大洲的國際航運要道。2023年10月爆發的新一輪以巴衝突期間，青年運動頻頻襲擊紅海和阿拉伯海海域與美國和以色列有關的船隻，國際航運一度嚴重受阻。

美以對伊朗動武後，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制措施。荷莫茲海峽是波斯灣地區能源出口要道，其通航受阻導致國際油氣價格大漲。分析人士認為，若青年運動在紅海對以色列實施封鎖，國際能源供應將遭受「雙重重創」，屆時川普政府也將面臨更大壓力。

「適可而止」有何因素

中東地區輿論普遍認為，伊朗此次打擊以色列，主要是為了支持其盟友黎巴嫩真主黨，以展現伊朗作為地區「抵抗陣線」核心的地位與能力，但伊方也不希望引發大規模衝突，重新深陷戰火。

而對以色列而言，分析人士認為，以方試圖通過對黎軍事行動，給美伊談判增添障礙，阻止美伊達成協議。不過，迫於美方壓力，以色列不得不停止本輪衝突，並可能暫時在黎巴嫩戰線有所收斂。

從美方來看，川普政府對伊朗動武未能實現速勝，反倒引發「荷莫茲海峽危機」。美國國內油價飆升引發民怨，令川普政府承受巨大政治壓力，因此，美方目前尋求盡快與伊朗達成協議，從而「脫困」。

日前，伊朗匿名消息人士警告美國，若以色列持續侵犯黎巴嫩，伊朗將暫停與美談判，「徹底封鎖」荷莫茲海峽，並在曼德海峽開啟「新戰線」。伊方釋放這一信號後，川普緊急「居中協調」，並發文表示，他已分別同以色列和黎巴嫩真主黨方面進行溝通。

然而，以軍7日再次空襲貝魯特南郊，觸發本輪伊以交火。中東媒體分析認為，以色列政界普遍希望戰爭繼續，內唐亞胡若對美方「服軟」，將在國內付出政治代價。以方即便暫時「收手」，也不能排除此後再次升級對黎軍事行動，美方能在多大程度上約束以色列，還有待觀察。

精華 FAQ

  • 伊朗先以彈道飛彈回應以軍在黎巴嫩的行動，以軍則出動數十架戰機打擊伊朗多處軍事與工業目標，之後伊朗再反擊以色列空軍基地與海法設施，規模明顯高於先前零星互襲。

  • 青年運動宣布向以色列中部發射飛彈，並對紅海航行實施全面禁令，威脅與以色列有關船隻。若其持續封鎖，將擴大航運風險，並加重美國與以色列的區域壓力。

  • 伊朗不願重陷大規模戰爭，以色列則受美方壓力而收手；川普政府也因油價上升與荷莫茲海峽風險承壓，急於促成協議，避免衝突外溢成更大危機。

以色列 伊朗 黎巴嫩

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