我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊設限、大驅逐…世界盃成為美國移民政策辯論最前線

菲律賓外海強震致建物倒塌及海嘯山崩 至少32死

南韓總統李在明就職周年 強調分階段推動北韓無核化

中央社首爾8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明8日在就職周年記者會中發表談話。(路透)
南韓總統李在明8日在就職周年記者會中發表談話。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李在明主張北韓無核化應採短中長期分階段對話推進。
  • 重點二：他提議暫停核原料生產與飛彈研發，作為過渡性安排。
  • 重點三：李在明同時重申南韓不應擁核，並提及日韓歷史問題。

南韓總統李在明今天在就職周年記者會中表示，他支持北韓長久實現無核化，強調首爾與平壤當局展開對話這種分階段方式更實際。

韓媒中央日報報導，李在明（Lee Jae Myung）在首爾市中心青瓦台舉行就職周年記者會，他說：「長遠來看我們當然要朝無核化邁進，但實際上我們必須根據短期、中期及長期目標展開實質對話。」

李在明發表就職周年談話之際，中國國家主席習近平今天赴平壤展開為期2天國是訪問，這是他時隔7年再次到訪北韓，預計與北韓領導人金正恩舉行雙邊會談。

李在明形容這是某種形式的暫停磋商，他提議分階段暫停北韓核原料生產及核彈研發一段時間，直到平壤全面達成無核化為止。

他呼籲與北韓談判設定短期目標，包括平壤停止增產核原料、暫停核原料出口，以及停止研發洲際彈道飛彈（ICBM）技術。

他指出：「若說這意味放棄無核化，那是罔顧事實，只會導致情況惡化，我認為是不負責任的行徑。我已多次向美國總統川普（Donald Trump）傳達這個想法。」

然而，儘管朝鮮半島安全情勢敏感，李在明強調首爾沒有發展核武的意圖，並稱這種想法是「相當不負責任」的行為。

李在明強調南韓不能擁核、以此自我武裝，「如果我們這麼做，日本和台灣會坐視不管嗎？整個區域都會發展核武、以此自我武裝」。

一名日本記者詢問李在明對日韓洽談「物品勞務相互提供協定」（ACSA）的立場，他回答說這類措施可能有其必要性，「但基於當前民意，現階段很難接受」。

李在明的談話顯示，首爾與東京目前要以ACSA等制度化方式推動物流支援合作仍為時過早，原因是南韓民意仍非常重視日本針對1910年至1945年殖民南韓期間衍生歷史相關問題的態度。

李在明以比喻強調日本需要「誠摯道歉」，他形容韓日歷史議題就像「互毆」，其中一方被揍到鼻青臉腫、無法工作。

他認為：「只有當對方說『很抱歉以前揍過你，我不會再做這種事』，這樣我們才能成為真正的朋友。這不只是我的看法，也是韓國人民內心深處的感受。」

李在明繼續以這個比喻補充說，南韓並非要求侵權方「償還過去所有醫藥費或收入損失」，強調重點不在於金錢，而是涉及若干歷史議題的情感，例如二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）等。

精華 FAQ

  • 他主張以分階段方式推進，先設定短期、中期與長期目標，透過首爾和平壤之間的實質對話，逐步朝全面無核化邁進，而非一次到位解決。

  • 李在明建議北韓暫停核原料生產、停止核原料出口，並暫緩洲際彈道飛彈技術研發，作為過渡性措施，直到最終達成全面無核化為止。

  • 他認為南韓若擁核將引發區域連鎖效應，因此是非常不負責任的做法；同時他也強調日韓合作受歷史問題影響，日方需先誠摯道歉，民意才可能接受制度化合作。

北韓 南韓 李在明

上一則

菲律賓外海強震致建物倒塌及海嘯山崩 至少32死

延伸閱讀

南韓總統就職周年拿台灣當擋箭牌 李在明反駁戰爭風險拖累韓股

南韓總統就職周年拿台灣當擋箭牌 李在明反駁戰爭風險拖累韓股
時隔7年… 習近平訪平壤 平衡中俄、北韓關係

時隔7年… 習近平訪平壤 平衡中俄、北韓關係
駁中美無核化共識 金與正：北韓絕不放棄核武

駁中美無核化共識 金與正：北韓絕不放棄核武
時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩

時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

2026-06-01 20:58

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」
點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼

點牛排時有禁忌語 服務生一聽會秒翻白眼
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃