菲律賓外海強震致建物倒塌及海嘯山崩 至少32死
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菲律賓南部民答那峨島外海今天發生規模7.8的強震，截至目前已造成至少32死、逾200傷，多數是因建築物毀損而受傷，這場地震也讓附近海岸出現約一公尺高的海嘯。
美聯社報導，聖托斯將軍市（General Santos City）部分建築物倒塌，重要基礎設施也受損，另有至少一處沿海村莊因海嘯造成災情。印尼、帛琉甚至遠至日本南部均觀測到較小規模的海嘯波。
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這起地震也在菲律賓南部的沙蘭加尼省（Sarangani）引發山崩，奪走13名村民的性命。
該省防災官員彭薩蘭（Rene Punzalan）向DZBB電台表示，山崩在多山的格蘭鎮（Glan）沖毀民宅，沙蘭加尼省另有4名村民死亡，原因不明。
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）說：「這是一次大地震。」他並提醒民眾，在返回受損建築物或房舍前，應先尋求建議，因為餘震可能導致建物倒塌。
上午7時37分地震發生時，民防處區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmeña）人就在重災區聖托斯將軍市。他告訴美聯社：「我們的皮卡車突然晃動，我還以為輪胎爆胎。晃得非常劇烈，大家都衝出房子跑到街上。」
另一名區域防災官員達揚希朗（Ednar Dayanghirang）告訴美聯社，當時他正準備離開位於南部港口城市納卯（Davao）的住家，地震使他「幾乎站不穩，無法保持平衡」。
聖托斯將軍市是一座人口超過70萬的港口城市，也是鮪魚出口產業及其他商業的區域樞紐。
這起菲律賓今年最強地震，震央位於民答那峨島（Mindanao）外海。根據巴科科爾的說法，震源深度為33公里，震央位於沙蘭加尼省馬阿席姆鎮（Maasim）西南方約32公里處。
地震規模達7.8，已造成至少32人死亡、超過200人受傷，多數傷者是因建築毀損受傷，並在沿海地區引發海嘯與多處災情。 聖托斯將軍市有部分建築倒塌、重要基礎設施受損，沙蘭加尼省格蘭鎮則因山崩沖毀民宅，另有沿海村莊受海嘯波及。 菲律賓火山暨地震研究所提醒民眾，返回受損建築或房舍前應先尋求專業建議，因餘震可能讓原本受損的結構進一步倒塌。
精華 FAQ
地震規模達7.8，已造成至少32人死亡、超過200人受傷，多數傷者是因建築毀損受傷，並在沿海地區引發海嘯與多處災情。
聖托斯將軍市有部分建築倒塌、重要基礎設施受損，沙蘭加尼省格蘭鎮則因山崩沖毀民宅，另有沿海村莊受海嘯波及。
菲律賓火山暨地震研究所提醒民眾，返回受損建築或房舍前應先尋求專業建議，因餘震可能讓原本受損的結構進一步倒塌。
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