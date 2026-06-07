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日本長壽節目「笑點」開播60年 獲金氏世界紀錄

中央社東京7日綜合外電報導
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日本電視台長壽喜劇演藝節目「笑點」。(Wikimedia Commons@aso...
日本電視台長壽喜劇演藝節目「笑點」。(Wikimedia Commons@asobi tsuchiya)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本節目笑點迎來開播60週年並獲金氏認證。
  • 重點二：認證項目為最長壽的週播電視喜劇座談節目。
  • 重點三：節目自1966年起堅持大喜利形式延續至今。

日本電視台的喜劇演藝節目「笑點」迎來開播60周年，該台在今天播出的第3015集開頭宣布，該節目已獲金氏世界紀錄認證。

日本電視台、「朝日新聞」及日本共同社報導，「笑點」獲得認證的項目為「最長壽的周播電視喜劇座談節目」（Longest running weekly TV comedy panel show），被評為是「自1966年起，60年來始終以相同形式持續進行『大喜利』的節目」。

「笑點」是日本一檔家喻戶曉的長壽節目，其最著名的核心單元「大喜利」，是以「回答得好就賞座墊，回答得差就沒收座墊」的獨特風格著稱。

現在擔任主持人的春風亭昇太，雖然已是該節目的第6代主持人，但「笑點」自開播以來，始終堅持「大喜利」這一傳統形式，成為日本周日傍晚闔家觀賞的經典節目。

認證日期正好是節目開播滿60周年的5月15日。在今天播出的節目中，金氏世界紀錄的官方認證官親自將證書，頒發給「笑點」主持群中最年長的成員三遊亭好樂。

主持人春風亭昇太表示：「正因為這檔節目60年來都以同樣方式延續『大喜利』的精神，才能獲得金氏世界紀錄的認證。我想要由衷感謝為這檔節目一路傳承下來的演藝界前輩們。」

成員三遊亭好樂則幽默地拿自己多年累積的驚人飲酒量開玩笑說：「那我喝過的酒量，沒辦法順便登錄進金氏世界紀錄嗎？」

此言一出引來現場一陣笑聲。成員立川晴之輔則說：「我想親自去第一代主持人、同時也是我的師祖立川談志墓前，向他報告這個好消息。」

精華 FAQ

  • 「笑點」獲得的是「最長壽的周播電視喜劇座談節目」認證，金氏世界紀錄並說明其自1966年起，以相同形式持續進行大喜利長達60年。

  • 金氏世界紀錄官方認證官在節目中，將證書頒發給「笑點」主持群中最年長的成員三遊亭好樂，作為60週年與紀錄認證的象徵。

  • 春風亭昇太感謝歷代前輩守護大喜利傳統；三遊亭好樂則自嘲想把多年飲酒量也一起登錄；立川晴之輔表示要向祖師立川談志墓前報告喜訊。

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