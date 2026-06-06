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WHO：中非伊波拉疫情擴大 確診逼近500例奪84命

中央社日內瓦6日綜合外電報導
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紅十字會人員在剛果運走一名死於伊波拉病毒的男子遺體前，先對其住家外圍地面進行消毒...
紅十字會人員在剛果運走一名死於伊波拉病毒的男子遺體前，先對其住家外圍地面進行消毒。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WHO公布中非伊波拉疫情累計471例確診、84人死亡。
  • 重點二：民主剛果與烏干達病例快速增加，單日新增達百例。
  • 重點三：世衛警告疫情仍在升溫，恐逼近2014年西非大流行規模。

世界衛生組織（WHO）今天公布的數據顯示，非洲中部肆虐的致命伊波拉（Ebola）疫情累計確診病例逼近500。隨著疫情蔓延，各界憂慮也日益加劇。

法新社報導，世衛在每日疫情更新報告中指出，3周前宣布爆發疫情的剛果民主共和國（簡稱民主剛果）累計452例確診，其中82人死亡。

鄰國烏干達則通報19例確診，其中2人死亡。

根據民主剛果與烏干達政府通報的數據，目前總計471例確診、84人死亡，。其中確診病例較前一天增加100例，死亡人數也增加20人。

這波伊波拉疫情已被世衛列為「國際關注公共衛生緊急事件」，目前正持續升溫。外界警告，這波最終可能會演變成有紀錄以來規模最大的一次伊波拉疫情。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）1名高階官員今天表示，模型推估顯示，若無強力的公共衛生介入，當前疫情規模恐將步上2014年西非伊波拉大流行的後塵。當時的西非疫情導致超過2.8萬人感染，逾1.1萬人喪生。

美國CDC預測與疫情分析中心主任艾薛爾（Jason Asher）在記者會上坦言：「那種規模是有可能發生的。」

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者：「疫情擴散速度極快，我們目前仍處於落後追趕的狀態。」

他說：「我們必須就地遏止疫情蔓延、支援目前正在抗疫的國家，並確保鄰國做好準備，一旦出現病例就能立即偵測並迅速採取行動。」

譚德塞強調：「這是一場嚴峻的疫情。我們知道如何阻止它，但我們必須迅速行動，攜手合作。」

精華 FAQ

  • 根據民主剛果與烏干達政府通報，兩國合計已達471例確診、84人死亡，其中民主剛果452例、82死，烏干達19例、2死，顯示疫情仍在快速擴大。

  • 世衛已將這波疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，並指出擴散速度極快、目前仍處於追趕狀態，若防疫不夠強，可能演變成歷來最大規模之一。

  • 美國CDC官員表示，模型推估顯示若缺乏強力公共衛生介入，疫情規模可能接近2014年西非伊波拉大流行，當時造成超過2.8萬人感染、逾1.1萬人死亡。

WHO 疫情 世衛

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