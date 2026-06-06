法國前第一夫人貝娜黛特．席哈克辭世 享壽93歲
AI重點
文章重點整理：
法國前總統席哈克的女兒克勞德今天告訴法新社，她的母親貝娜黛特昨天辭世，享壽93歲。
法新社報導，克勞德（Claude Chirac）表示，貝娜黛特（Bernadette Chirac）昨天「安詳辭世，家人隨侍在側」。克勞德說，貝娜黛特於5月18日滿93歲。
外界認為貝娜黛特的鋒芒一直被她頗具個人魅力的丈夫席哈克（Jacques Chirac）所掩蓋。席哈克於1995年至2007年擔任總統，任內曾公開反對美國主導的伊拉克戰爭。席哈克於2019年辭世。
儘管丈夫生前多次不忠，貝娜黛特始終對他不離不棄。兩人在各自的回憶錄中都曾提及此事。
不過貝娜黛特也是法國唯一一位曾經擔任公職的第一夫人。她於1979年至2015年間長期擔任中部克瑞茲省（Correze）議員。
她行事沉穩得體，外在形象無可挑剔，成為法國社會標竿。法國傳奇影后凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）2023年主演電影「第一夫人的逆襲」（Bernadette），就是以貝娜黛特擔任第一夫人時的生活為題材。
總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上向貝娜黛特致敬，稱她是「慈悲為懷的偉大女性」、「憑藉其不張揚、堅定的作風影響無數生命，在我們歷史上留下印記」。
她於昨天安詳辭世，當時家人都在身邊陪伴。其女兒克勞德向法新社證實這項消息，並指出她在5月18日剛滿93歲。 她是法國唯一曾擔任公職的第一夫人，並自1979年至2015年長期擔任科雷茲省議員，展現她在地方政治中的持久影響力。 馬克宏在社群平台X上稱她為慈悲為懷的偉大女性，並表示她以不張揚卻堅定的作風影響許多人，在法國歷史上留下印記。
精華 FAQ
她於昨天安詳辭世，當時家人都在身邊陪伴。其女兒克勞德向法新社證實這項消息，並指出她在5月18日剛滿93歲。
她是法國唯一曾擔任公職的第一夫人，並自1979年至2015年長期擔任科雷茲省議員，展現她在地方政治中的持久影響力。
馬克宏在社群平台X上稱她為慈悲為懷的偉大女性，並表示她以不張揚卻堅定的作風影響許多人，在法國歷史上留下印記。
上一則