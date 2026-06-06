我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：SpaceX IPO傳禁止中港投資人參與

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

南韓地方選舉選票短缺 萬人怒火難遏抗議要求重選

中央社首爾6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓首爾示威者包圍一處計票中心，抗議地方選舉期間因選票短缺導致投票作業受阻的爭議...
南韓首爾示威者包圍一處計票中心，抗議地方選舉期間因選票短缺導致投票作業受阻的爭議事件，並要求重新舉行選舉。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓地方選舉因選票短缺引發首爾連續兩天大規模抗議。
  • 重點二：選管委坦承多地投票所備票不足，部分投票一度被迫中止。
  • 重點三：首爾市長與抗議者要求徹查並重選，盧泰嶽已道歉辭職。

南韓地方選舉計票現場外連續第2天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，今天約有1萬名市民到場抗議。

根據韓聯社引述警方非正式估計，截至當地時間下午5時30分，約有1萬名市民聚集首爾SK奧林匹克手球館（SK Olympic Handball Stadium）外。當地正進行3日舉行的地方首長、地方議會議員選舉的開票作業。

路透無法立即查證估計人數的正確性。

●選票短缺事件

南韓第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票3日在全國各地舉行。據中央選舉管理委員會（選管委）指出，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

韓聯社報導，投票當天，設在首爾市區的部分投票所選票不足，包括松坡區蠶室洞12處、江南區1處、廣津區1處，影響選民正常投票。

其中，蠶室7洞第2投票所投票為之暫停。當晚10時許，包括保守傾向網紅在內民眾圍堵投票所，抗議將票匭搬出。示威者主張，在選票短缺導致投票暫停情況下，為公正起見，不得對該所選票進行計票。

青瓦台於4日表態選管委應為選票不足事件承擔責任，選管委委員長盧泰嶽昨天道歉並且引咎辭職。

●為何發生選票短缺

南韓「中央日報」引述選管委指出，以首爾松坡區、廣津區、江南區為例，分別僅按照轄區選民總數約50%、50%、55%比例印製正式選票。

這源於中央選管委此前向下級市、道選管委下達「必須確保正式選票達到選民總數至少50%以上」的指導方針。印製完成的選票被分發至各區投票所，剩餘部分由市、郡、區選管委作為備用庫存保管，以便向選票告急的投票所調配。

選管委相關人士辯解：「雖然預測提前投票率與正式投票率合計將超過70%，但部分投票所選民過度集中，從而引發了混亂。」

然而調查發現，選管委此前以「需製作全體選民總數1.1倍的選票」為由，從各地方政府領取預算，實際印量卻僅有承諾的一半。

●怒火難遏抗爭持續

路透社報導，首爾市長吳世勳在電視演說中表示，選票短缺令人無法容忍，已經侵害公民投票權。他要求解散選管委，並呼籲由特別檢察組進行調查。

根據聯合電視新聞台（YTN Television）和韓聯社現場直播畫面，包括保守派YouTuber在內的多數抗議人士在SK奧林匹克手球館外高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。

部分抗議人士坐在體育館大門前，試圖阻止選管委官員離開現場。

精華 FAQ

  • 核心問題是多個投票所出現選票短缺，導致部分選民無法正常投票，甚至被迫暫停投票與改變計票流程，進而引發公平性與合法性質疑。

  • 因為抗議者認為選票不足已侵害公民投票權，若投票曾中斷或票匭搬離，相關選票就不應直接計入，故要求重辦選舉以維持公正。

  • 選管委先解釋與選票印製比例、備用庫存調配有關，之後在輿論壓力下公開道歉；委員長盧泰嶽也因此請辭，事件可能進一步接受調查。

南韓 投票

上一則

遭美起訴後首露面 古巴前領袖卡斯楚現身首都 參加內政部慶祝活動

延伸閱讀

地方選舉首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉

地方選舉首爾14處投票用紙不足 選委會開記者會道歉
首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫

首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員健康惡化送醫
韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄

韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄
出口民調落後翻盤 吳世勳5度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

出口民調落後翻盤 吳世勳5度當選首爾市長 南韓執政黨功虧一簣

熱門新聞

英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

2026-06-01 20:58

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳
川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻