南韓地方選舉選票短缺 萬人怒火難遏抗議要求重選

南韓首爾示威者包圍一處計票中心，抗議地方選舉期間因選票短缺導致投票作業受阻的爭議事件，並要求重新舉行選舉。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南韓地方選舉因選票短缺引發首爾連續兩天大規模抗議。

南韓地方選舉因選票短缺引發首爾連續兩天大規模抗議。 重點二： 選管委坦承多地投票所備票不足，部分投票一度被迫中止。

選管委坦承多地投票所備票不足，部分投票一度被迫中止。 重點三：首爾市長與抗議者要求徹查並重選，盧泰嶽已道歉辭職。

南韓 地方選舉計票現場外連續第2天有民眾集會抗議，要求重新舉辦本周稍早舉行的地方選舉。警方估計，今天約有1萬名市民到場抗議。

根據韓聯社引述警方非正式估計，截至當地時間下午5時30分，約有1萬名市民聚集首爾SK奧林匹克手球館（SK Olympic Handball Stadium）外。當地正進行3日舉行的地方首長、地方議會議員選舉的開票作業。

路透無法立即查證估計人數的正確性。

●選票短缺事件

南韓第9屆地方議員和地方政府各級負責人暨國會議員補選投票 3日在全國各地舉行。據中央選舉管理委員會（選管委）指出，當天全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處。

韓聯社報導，投票當天，設在首爾市區的部分投票所選票不足，包括松坡區蠶室洞12處、江南區1處、廣津區1處，影響選民正常投票。

其中，蠶室7洞第2投票所投票為之暫停。當晚10時許，包括保守傾向網紅在內民眾圍堵投票所，抗議將票匭搬出。示威者主張，在選票短缺導致投票暫停情況下，為公正起見，不得對該所選票進行計票。

青瓦台於4日表態選管委應為選票不足事件承擔責任，選管委委員長盧泰嶽昨天道歉並且引咎辭職。

●為何發生選票短缺

南韓「中央日報」引述選管委指出，以首爾松坡區、廣津區、江南區為例，分別僅按照轄區選民總數約50%、50%、55%比例印製正式選票。

這源於中央選管委此前向下級市、道選管委下達「必須確保正式選票達到選民總數至少50%以上」的指導方針。印製完成的選票被分發至各區投票所，剩餘部分由市、郡、區選管委作為備用庫存保管，以便向選票告急的投票所調配。

選管委相關人士辯解：「雖然預測提前投票率與正式投票率合計將超過70%，但部分投票所選民過度集中，從而引發了混亂。」

然而調查發現，選管委此前以「需製作全體選民總數1.1倍的選票」為由，從各地方政府領取預算，實際印量卻僅有承諾的一半。

●怒火難遏抗爭持續

路透社報導，首爾市長吳世勳在電視演說中表示，選票短缺令人無法容忍，已經侵害公民投票權。他要求解散選管委，並呼籲由特別檢察組進行調查。

根據聯合電視新聞台（YTN Television）和韓聯社現場直播畫面，包括保守派YouTuber在內的多數抗議人士在SK奧林匹克手球館外高喊「重辦選舉」等口號，齊唱國歌並且揮舞國旗。

部分抗議人士坐在體育館大門前，試圖阻止選管委官員離開現場。