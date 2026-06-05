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芬蘭防長：首度發現 中國仿俄模式收購該國戰略地產

中央社赫爾辛基5日專電
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芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）參加2026年3月 「極寒回應...
芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）參加2026年3月 「極寒回應26」（cold Response 26）北約聯合軍事演習接受記者訪問。（攝於3月18日）中央社

芬蘭國防部長哈卡寧昨日首度指出，一個中國企業網絡近來意圖收購芬蘭多處涉及國家安全的重要地產，範圍涵蓋軍事基地、關鍵基礎設施及戰略產業周邊土地。他並直言，這是芬蘭首次發現中國以有組織方式從事類似行動，情況與俄羅斯過去收購戰略地產的模式相似。

哈卡寧（Antti Häkkänen）在記者會表示，國防部此次駁回的申請案背後，發現同一中國企業網絡，意圖收購全芬蘭至少10處與國家安全相關的不動產。由於地點特殊，可能影響國防安全、關鍵基礎設施保護及國家供應安全，因此不予放行。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）深入調查報導，其中最受矚目的案例，是中資企業Nordic Inn意圖收購位於阿西卡拉（Asikkala）的Talluka活動飯店，涉及六筆不動產。此區緊鄰供應赫爾辛基大都會區用水的帕揚訥隧道（Päijänne Tunnel）保護區，被視為重要基礎設施。

同一網絡旗下另一家公司Nordic Haven Design也意圖收購勞卡（Laukaa）魯希邁基（Ruuhimäki）地區一處土地，地點緊鄰芬蘭夜視裝置製造商廠址，是芬蘭重要國防產業供應商。另一件遭駁回案件位於羅凡涅米（Rovaniemi），申請人為一家中資公司，擬收購土地緊鄰獵兵旅（Jaeger Brigade）、拉普蘭空軍基地與羅凡涅米機場，國防部認為申請人陳述的使用用途可疑且無法盡信。

哈卡寧也點名，中國正與俄羅斯密切合作，在烏克蘭戰場上持續支援俄方，而伊馬特拉（Imatra）的申請案中，追加資訊時浮現的第三方回應者與俄羅斯有所關連。他直言，「可以清楚看到，俄羅斯及對俄友好的國家，對芬蘭的興趣明顯增加。」

哈卡寧在芬蘭MTV新聞台訪問中指出，這些不動產沒有任何合理的商業依據，資金來源也無法合理解釋。他說「這背後藏有各種陰暗意圖，現在是發現中國首次做同樣的事，而且規模更大，我們必須相當強硬地介入。」

芬蘭國防部在否決決定中援引北大西洋公約組織（NATO）評估，指出中國的目標「有意挑戰北約的利益、安全與價值觀」，中國對芬蘭的情報興趣「長期且持續」，與俄羅斯的軍事合作範圍持續擴大。

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