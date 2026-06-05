奈良公園遊客疑騎鹿影片瘋傳 官方批：非常不恰當

被稱為「奈良鹿」的野生鹿群為日本國家天然紀念物，受到「文化財保護法」保護。（本報資料照片）

日本 奈良公園近日傳出疑似遊客試圖騎鹿事件，一段女子坐到鹿背上的影片在社群平台瘋傳，引發網友批評。奈良縣政府表示已掌握相關影片，雖然僅憑畫面難以立即認定違法，但強調相關行為「非常不恰當」。

日媒J-CAST NEWS報導，根據網路流傳影片，一名身穿細肩帶無袖洋裝、腳踩細高跟鞋的女子試圖坐到一頭鹿背上。鹿則不斷移動身體、甩動頭部，顯露出不願配合的模樣。畫面中還可見一名男子跟在旁邊，以手機拍攝。

雖然拍攝時間不明，但這段影片自6月開始在社群媒體 X上廣泛流傳，引來網友批評，留言包括「這根本是虐待動物」、「真的讓人火大」、「不要騎神聖的鹿」等。

被稱為「奈良鹿」的野生鹿群為日本國家天然紀念物，受到「文化財保護法」保護。奈良縣因過去曾發生遊客踢打鹿隻事件，自2025年4月起進一步強化規範。

根據「奈良縣立都市公園條例施行規則」，禁止對天然紀念物「奈良鹿」實施加害行為。所謂加害行為，是指「無正當理由對鹿施加可能造成身體外傷的暴力行為，亦或其他類似行為。」

奈良縣奈良公園室負責人表示，縣府已經掌握相關影片內容，對於影片中的行為是否構成條例所禁止的「加害行為」，仍須視具體情況判斷，僅憑影片畫面，「很難立即斷定構成加害行為」。不過，如果影片內容屬實，「毫無疑問是非常不恰當的行為。」

他表示，雖然不清楚女子是否有傷害鹿的意圖，但「民眾應該更充分理解，這類行為可能會讓動物受到傷害」。

他同時提醒，與鹿直接接觸本身就存在風險，除了可能遭鹿隻撞傷或踢傷外，也有感染由蜱蟲傳播的「重症熱性血小板減少症候群」（SFTS）等疾病的可能性。

負責人表示，「我們一直透過宣導呼籲民眾避免與鹿直接接觸。別說撫摸，試圖坐到鹿身上更是不恰當的行為」，未來也將持續透過巡邏與宣導，加強維護奈良鹿及遊客安全。