傳遭中國制裁 菲律賓防長：沒資產也無意赴中

菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

菲媒報導中國對菲律賓國防部長鐵歐多洛實施制裁，鐵歐多洛表示自己在中國沒有資產，也無意前往中國，並批評中國政府壓迫人民的作風，令人卻步。

菲律賓媒體Politiko昨天引述消息人士報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）與家人被中國列入禁止入境名單，且中方正在調查他的家族在中國是否擁有資產，若有，可能會被凍結或管制。

鐵歐多洛同日下午在菲律賓南部卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）參訪軍營時受訪回應，他在中國沒有資產，也沒有前往中國的打算。

他敘述，自己的祖先約在6、7代以前自中國移民 至菲律賓，然後就再也沒有回去，「這是正確的決定，否則我可能沒辦法達到今天的地位。」

鐵歐多洛補充，他一度打算造訪中國，因為中國美食聞名且人民友善，但這些優點都被中國高壓式政權所遮蓋。

他說：「不是說我不想去，那麼大的國家、文化那麼豐富，誰都會感興趣。但中國政府的行事方式是剝奪人民的權利，那還是算了。」

根據Politiko的報導，菲律賓執法單位於5月15日突襲了南部一家鋼鐵廠，逮捕69名被指非法工作的中國人。這家鋼鐵廠所在的園區，由菲律賓國防部監管。

中國大使館 經調查後聲稱，這些中國人持有合法工作文件，抨擊菲方執法行動的合法性。

截稿時，中國大使館與菲律賓政府均尚未證實鐵歐多洛是否遭到北京制裁。

鐵歐多洛出身菲律賓政商名門許寰哥（Cojuangco）家族，他的母親曾在已故總統老馬可仕時代擔任國會議員；叔父則曾是菲律賓生力集團（San Miguel Corporation，又譯聖米古爾集團）的董事長兼執行長。

此外，鐵歐多洛也是前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）的表親。

鐵歐多洛本人歷任省議員、3屆眾議員，在雅羅育（Gloria Macapagal Arroyo）總統時代也曾出任國防部長。

菲律賓星報（The Philippine Star）曾於2009年報導，許寰哥家族的祖先可追溯至1861年移居菲律賓的華人許玉寰。被稱為「寰哥」的許玉寰為融入主流社會，後將姓氏「西班牙化」，改為許寰哥。