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泰媒：戴克辛獲泰王特赦恢復自由身 計畫前往杜拜

中央社曼谷4日專電
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泰國前總理戴克辛(右)獲得特赦，與其女、前總理貝東塔相擁。(歐新社資料照)
泰國前總理戴克辛(右)獲得特赦，與其女、前總理貝東塔相擁。(歐新社資料照)

泰國媒體今天引述消息人士指出，前總理戴克辛獲得泰王特赦、免除剩餘刑期後，計畫前往阿拉伯聯合大公國的杜拜。杜拜曾是他流亡海外期間的主要居住地。

泰國媒體「101 World」今天引述與戴克辛（Thaksin Shinawatra）關係接近的人士指出，戴克辛獲得泰王特赦後，計劃立即前往阿拉伯聯合大公國杜拜。

據報導，戴克辛預計在相關行政程序完成後，搭乘私人飛機前往杜拜。目前當局正辦理確認刑期正式結束的相關作業，並將解除他所配戴的電子監控裝置。

今年76歲的戴克辛自2025年9月起因貪腐案服刑1年，並在今年5月11日獲假釋出獄。泰王3日為慶祝王后生日，對符合資格的受刑人給予特赦，戴克辛也在特赦名單內，獲免除剩餘刑期，正式恢復自由身。

戴克辛2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外時，大多待在杜拜。

戴克辛2023年8月結束流亡，重新踏上泰國國土，並隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王將他的刑期減為一年。

戴克辛2024年2月獲假釋出獄，返回曼谷住所，幾乎從未實際入獄。泰國最高法院2025年9月裁定刑罰未適當執行，裁定戴克辛須入監服刑1年。

泰國 聯合國 杜拜

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