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俄外長：「拜登的戰爭」變成「川普的戰爭」

新華社聖彼得堡6月4日電
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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（路透）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（路透）

俄羅斯外交部長拉夫羅夫4日在第29屆聖彼得堡國際經濟論壇期間表示，歐洲國家與美國在烏克蘭問題上的立場本質上「並無二致」。

美國國務卿魯比歐3日稱，美國將繼續向烏克蘭出售武器，中東局勢或其他任何地方發生的事件都不會對此造成阻礙。拉夫羅夫就此對俄羅斯媒體表示，魯比歐這番言論表明「拜登的戰爭」已經變成「特朗普的戰爭」。

拉夫羅夫說，比起歐洲國家，美國對俄政策「當然積極得多」：自現任總統特朗普上台以來，美方一直倡導與俄方對話。只是，如果美國真的按照去年8月俄美領導人會晤的「安克拉治精神」推進其倡議，俄美「早就坐到談判桌前」，俄烏衝突相關軍事行動也早已停止。

拉夫羅夫還說，西方國家不具備談判誠意，其一貫做法是「先作出承諾、繼而拖延時間」。這套策略毫無誠信可言，目的是攫取單邊利益後再次逼迫對方讓步。「遺憾的是，當前此類處事方式仍佔據上風。」

魯比歐3日在美國國會參議院撥款委員會一個小組委員會的聽證會上說，俄烏衝突無法通過軍事手段解決，只能通過外交途徑解決，但這一途徑迄今未取得成效。他承認，美國並非中立的調解者，而是顯然地選邊站隊。魯比歐還說，關於國會已批准但被五角大樓耽擱的4億美元對烏安全援助資金，很快會有新消息。

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