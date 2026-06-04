我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙集團利用AI冒充律師 欺騙想辦身分的移民

世界盃主辦城／最平價的球場美食：亞特蘭大完全觀賽指南

高智商黑熊「自行打開上鎖窗逃了」 福島居民人心惶惶

中央社東京4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
出現在福島的黑熊。(美聯社)
出現在福島的黑熊。(美聯社)

日本福島市一頭黑熊2日接連襲擊4人後，受困一處事務所內，導致附近居民如臨大敵，工廠停業、學校停課，當局出動人員緊急獵捕，但有警察昨晚目睹黑熊從大門離開，今天進入事務所檢查發現，上鎖的窗戶被打開，紗窗也被破壞，這隻黑熊竟然「自己開窗逃了」。

影片來源：YouTube@福島中央テレビNEWS

NHK、共同社報導，這頭黑熊2日在福島市笹木野地區出沒，先後闖入鑄造工廠、鄰近事業所及住宅，造成4名年齡介於20多歲至80多歲的男女受傷。

根據工廠公布的監視器畫面，可以看到體型和大型犬差不多的黑熊突然從角落竄出，撲向一名男子，一人一熊繞著樹上演追逐戰。就在此時，外面駛來一輛汽車，受驚嚇的黑熊被嚇得朝建築物方向衝去，消失在畫面裡。

這隻黑熊在兩處工廠展開攻擊，先後傷害4人。專家表示，黑熊當時可能已經陷入極度興奮與恐慌狀態。

黑熊隨後受困於事業所內。由於現場有易燃物質，無法使用實彈，市府批准使用麻醉槍進行緊急獵捕。不過，福島市表示，昨天晚間11時前，有警察目擊黑熊從事業所大門離開，走出廠區。

市府表示，黑熊昨天下午仍在建築物內，但今天檢查現場時發現，原本黑熊所在1樓的一扇窗戶已被打開，紗窗也遭破壞。窗戶高約120公分、寬90公分，使用的鎖型為「月牙鎖」，利用旋轉的半圓弧鉤扣固定兩扇窗戶。

由於市府人員先前從外部確認時，該窗戶仍處於上鎖且關閉狀態，因此推測黑熊可能自行打開窗鎖後逃出。

警方及相關單位隨後出動巡邏車與無人機展開搜索，但截至下午5時仍未發現黑熊蹤跡。市府認為黑熊仍可能停留在周邊地區，將持續搜尋並呼籲居民避免單獨外出。

黑熊滯留的事業所從2日開始停工。負責人丹治典久表示，雖然因黑熊出沒而停工無可奈何，但黑熊怎麼會出現在遠離山區的市區，仍令人感到震驚與不安。

附近居民也憂心忡忡。一名80多歲男性表示，「在黑熊被抓到之前都難以安心，現在都把住家大門關好，外出也盡量開車。」另一名80多歲女性則說，「我不會開車，只能步行去醫院。一路上都覺得很害怕，希望能趕快把牠抓到。」

受此事件影響，附近的小學及中學自2日起至4日臨時停課，改用線上授課。福島市教育委員會表示，目前預定5日恢復上課，但若黑熊仍未尋獲，將要求學校採取家長接送、停止戶外活動，以及加強門窗上鎖等安全措施。

對於黑熊在緊急獵捕期間逃離現場，福島市長馬場雄基在記者會上表示，「我們已採取所有能做的措施，但這是一隻會打開窗戶鎖、極具智慧的黑熊。雖然不能說拿牠沒辦法，但最終沒有取得成果，確實留下了值得反省之處。不過我們絕非怠忽職守。」

馬場坦言，市府在整理資訊並對外發布的流程上耗費過多時間，未來將檢討並改善相關機制。他並表示，黑熊極有可能仍在市內活動，將與警方等相關單位合作，全力確保市民安全。

日本

上一則

斯里蘭卡養老院火警12死8傷 機構負責人遭逮

下一則

英法德推動俄國上談判桌 烏克蘭急催防空系統

延伸閱讀

日本熊害再擴大 福島4傷、秋田山區現1具遺體

日本熊害再擴大 福島4傷、秋田山區現1具遺體
鄰里之間

鄰里之間
法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫

法拉盛華人高層住宅二樓起火 多名消防員及住戶受傷送醫
車堵工廠門口11天 陝西街道辦挨轟「任性粗暴執法」

車堵工廠門口11天 陝西街道辦挨轟「任性粗暴執法」

熱門新聞

土耳其一名男子的銀行帳戶內突然有超過1兆里拉（約218億美元）的巨款，在不知不覺中躋身世界超級富豪之列，但他並未從此過著幸福快樂的生活，不僅全部帳戶遭到凍結，至今也還在接受調查。圖為土耳其里拉。 路透

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

2026-06-03 11:07
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃

加州大通銀行大樓人質劫持事件落幕 嫌犯被擊斃
定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新

定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新
一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局