我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開會打瞌睡？劉雲平播放影片 魯比歐：他幾乎不睡覺

長島美甲店4死9傷案結辯 被告最高可判終身監禁

中國間諜記者情蒐友台政要遭起訴 創捷克首例

中央社布拉格3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明，遭羈押4個月後將出庭受審。楊藝明被查出為中國情報機構工作，長期情蒐捷克友台政要不利資料，檢察官依「為外國勢力從事未經授權活動罪」對其提起公訴，此為捷克首次有人因該罪名遭起訴。若罪名成立，最高可判處5年有期徒刑。

根據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）2日報導，布拉格市法院發言人伊利亞索娃（Kateřina Eliášová）表示，法院將審理此案。

伊利亞索娃說：「我可以確認，本院已收到針對該名被告的起訴書。根據起訴內容，被告涉嫌犯下為外國勢力從事未經授權活動的罪行。由於案件目前仍處於審理階段，無法提供更多資訊。」

報導指出，本案由布拉格高等檢察署負責監督偵辦，並於5月15日正式起訴。一般情況下此類案件由地方法院審理，但因涉及國家安全，因此改由層級較高的市法院負責，目前尚未排定正式開庭日期。

中共黨媒「光明日報」（Guangming Daily）駐布拉格記者楊藝明（Yang Yiming）被查出實際上隸屬中國情報機構，在布拉格監視與蒐集政治與學術界特定人士的情報，例如試圖蒐集友台政治人物捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）的不利資料。

楊藝明已在捷克活動多年，曾訪問多位捷克與斯洛伐克政治人物，捷克政府多次延長其新聞採訪證與駐留許可。

捷克警方今年1月拘捕楊藝明，布拉格第8區法院隨後於1月19日將其羈押，理由是擔心其可能繼續犯罪或潛逃。

布拉格第8區法院發言人胡梅妮（Jana Humeni）在3月表示：「本院裁定已獲確認，被告對羈押裁定提出的抗告已被布拉格市法院駁回。」

報導指出，這名中國情報人員雖對羈押提出異議，但並未對刑事起訴本身提出抗告。布拉格高等檢察署嚴重經濟與金融犯罪部門主任比利（Martin Bílý）證實：「被告在規定期限內未對檢方的起訴程序提出異議。」

「為外國勢力從事未經授權活動罪」與間諜罪、危害機密資訊罪同屬捷克刑法中「危害共和國、外國國家及國際組織罪」章節，最高可處5年刑期。

被告遭起訴所依據的是「捷克刑法」第318a條。這項條文於去年2月正式生效，主要針對替外國勢力蒐集敏感資訊的人士，特別是被認為與俄羅斯或中國情報活動有關的案件。

間諜 中共

上一則

德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現

延伸閱讀

美記者充當中國政府代理人 最重關10年

美記者充當中國政府代理人 最重關10年
檢藏證據？華女毒夫案被認定有瑕疵遭駁回

檢藏證據？華女毒夫案被認定有瑕疵遭駁回
兩男發布AI深偽名人、政治人物色情片 遭聯邦起訴

兩男發布AI深偽名人、政治人物色情片 遭聯邦起訴
道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

熱門新聞

一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
塞爾維亞近年積極引進中國製造的軍事裝備，圖為塞爾維亞總統武契奇5月27日在浙江嘉興參觀一家人形機器人工廠。（新華社）

有意採購殲-10C戰機？塞爾維亞總統：大家都用中國製裝備

2026-05-27 15:02
伊朗總統裴澤斯基安2月11日在伊朗德黑蘭出席紀念1979年伊斯蘭革命47周年活動並發表演說。（新華社）

伊朗總統驚傳請辭 辭呈揭內鬥遭架空「我已無法治理國家」

2026-05-31 20:04

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收