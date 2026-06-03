中國間諜記者情蒐友台政要遭起訴 創捷克首例

中共 黨媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明，遭羈押4個月後將出庭受審。楊藝明被查出為中國情報機構工作，長期情蒐捷克友台政要不利資料，檢察官依「為外國勢力從事未經授權活動罪」對其提起公訴，此為捷克首次有人因該罪名遭起訴。若罪名成立，最高可判處5年有期徒刑。

根據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）2日報導，布拉格市法院發言人伊利亞索娃（Kateřina Eliášová）表示，法院將審理此案。

伊利亞索娃說：「我可以確認，本院已收到針對該名被告的起訴書。根據起訴內容，被告涉嫌犯下為外國勢力從事未經授權活動的罪行。由於案件目前仍處於審理階段，無法提供更多資訊。」

報導指出，本案由布拉格高等檢察署負責監督偵辦，並於5月15日正式起訴。一般情況下此類案件由地方法院審理，但因涉及國家安全，因此改由層級較高的市法院負責，目前尚未排定正式開庭日期。

中共黨媒「光明日報」（Guangming Daily）駐布拉格記者楊藝明（Yang Yiming）被查出實際上隸屬中國情報機構，在布拉格監視與蒐集政治與學術界特定人士的情報，例如試圖蒐集友台政治人物捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、前眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）的不利資料。

楊藝明已在捷克活動多年，曾訪問多位捷克與斯洛伐克政治人物，捷克政府多次延長其新聞採訪證與駐留許可。

捷克警方今年1月拘捕楊藝明，布拉格第8區法院隨後於1月19日將其羈押，理由是擔心其可能繼續犯罪或潛逃。

布拉格第8區法院發言人胡梅妮（Jana Humeni）在3月表示：「本院裁定已獲確認，被告對羈押裁定提出的抗告已被布拉格市法院駁回。」

報導指出，這名中國情報人員雖對羈押提出異議，但並未對刑事起訴本身提出抗告。布拉格高等檢察署嚴重經濟與金融犯罪部門主任比利（Martin Bílý）證實：「被告在規定期限內未對檢方的起訴程序提出異議。」

「為外國勢力從事未經授權活動罪」與間諜 罪、危害機密資訊罪同屬捷克刑法中「危害共和國、外國國家及國際組織罪」章節，最高可處5年刑期。

被告遭起訴所依據的是「捷克刑法」第318a條。這項條文於去年2月正式生效，主要針對替外國勢力蒐集敏感資訊的人士，特別是被認為與俄羅斯或中國情報活動有關的案件。